Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства

Общество
22 июля, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Причиной стало то, что владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times предоставил недостоверные сведения в миграционные органы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Демьян Кудрявцев

Демьян Кудрявцев

© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства за предоставленные недостоверные сведения. Эту информацию подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства. Это связано с предоставлением им в миграционные органы не соответствующих действительности данных при приеме в гражданство РФ. Факт предоставления недостоверных сведений подтвердил суд", - сказал источник.

Он пояснил, что Кудрявцев обращался за получением гражданства, так как по состоянию на 6 февраля 1992 года (все граждане, проживавшие на тот момент на территории России автоматически признавались гражданами РФ) имел только гражданство Израиля.

Источник подтвердил, что теперь Кудрявцев может находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода. При этом на него распространяются все правила миграционного законодательства как на гражданина страны, с которой у России есть соглашение о безвизовом въезде.

"Для работы в РФ он должен получить соответствующее разрешение, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство", - пояснили в правоохранительных органах.

Вместе с тем источник уточнил, что для Кудрявцева, как для человека, родившегося в РСФСР, действует упрощенный порядок получения гражданства, без пятилетнего проживания по виду на жительство.

Источник затруднился, однако, ответить на вопрос, когда Кудрявцев сможет вновь обратиться за получением гражданства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
2
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
3
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
4
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
5
Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем
6
Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалиста
7
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама