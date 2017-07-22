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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства за предоставленные недостоверные сведения. Эту информацию подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Владелец газет "Ведомости" и The Moscow Times Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства. Это связано с предоставлением им в миграционные органы не соответствующих действительности данных при приеме в гражданство РФ. Факт предоставления недостоверных сведений подтвердил суд", - сказал источник.
Он пояснил, что Кудрявцев обращался за получением гражданства, так как по состоянию на 6 февраля 1992 года (все граждане, проживавшие на тот момент на территории России автоматически признавались гражданами РФ) имел только гражданство Израиля.
Источник подтвердил, что теперь Кудрявцев может находиться в РФ не более 90 дней в течение полугода. При этом на него распространяются все правила миграционного законодательства как на гражданина страны, с которой у России есть соглашение о безвизовом въезде.
"Для работы в РФ он должен получить соответствующее разрешение, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство", - пояснили в правоохранительных органах.
Вместе с тем источник уточнил, что для Кудрявцева, как для человека, родившегося в РСФСР, действует упрощенный порядок получения гражданства, без пятилетнего проживания по виду на жительство.
Источник затруднился, однако, ответить на вопрос, когда Кудрявцев сможет вновь обратиться за получением гражданства РФ.