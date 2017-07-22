Школьники из России стали призерами Международной олимпиады по математике в Рио-де-Жанейро

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июля /ТАСС/. Российские школьники стали призерами Международной олимпиады по математике, которая проходила с 17 июля в Рио-де-Жанейро. Соответствующие результаты были опубликованы в пятницу на официальном сайте соревнований.
Михаил Иванов из Санкт-Петербурга получил золотую медаль олимпиады, заняв 14-е место в индивидуальном зачете. Его коллеги по команде стали обладателями трех серебряных и двух бронзовых медалей. В течение двух дней - 18 и 19 июля - участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по 1,5 часа. По итогам их решения специальная комиссия выставила школьникам баллы, на основании которых присваивались медали.
В командном зачете Россия заняла 11-е место. Победителем стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями. В индивидуальном зачете первое место поделили между собой трое участников - представители Вьетнама, Ирана и Японии.
Первая Международная олимпиада по математике была организована в 1959 году в Румынии, и в ней приняли участие учащиеся средних школ из семи государств. С тех пор это мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 1980 года. Нынешние соревнования проходят в 58-й раз и впервые - на территории Бразилии. В общей сложности в них участвуют 623 человека из более чем ста стран.
Стандартная команда состоит не более чем из шести человек - именно такую сборную отправила на соревнования Россия. Однако если у страны нет достаточных финансовых средств или подготовленных учащихся средних школ, число участников может быть ограничено одним или двумя. Торжественная церемония награждения участников состоится в субботу, 22 июля в одном из отелей Рио-де-Жанейро.