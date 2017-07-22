Эксперты: в КНДР из-за засухи ожидается острая нехватка продовольствия

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Острая нехватка продовольствия ожидается в КНДР в результате самой сильной засухи с 2001 года. Такое предупреждение содержится в распространенном сообщении римской штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Осадки с апреля по июнь в основных аграрных районах были значительно ниже среднего уровня за последние несколько лет, указано в документе. "До сих пор сезонные дожди в основных районах производства зерновых были ниже уровня 2001 года, что привело к резкому ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью значительной части населения", - заявил Винсент Мартин, представитель ФАО в Китае и КНДР.

Производство сельскохозяйственных культур в КНДР в 2017 году, включая основные продукты питания, такие как рис, кукуруза, картофель и соя, серьезно пострадало в результате продолжительной засухи, угрожая продовольственной безопасности значительной части населения, согласно новой оценке ФАО, проведенной в сотрудничестве с Совместным исследовательским центром Европейской комиссии.

Согласно последним оценкам специалистов, урожай зерновых раннего сезона 2017 года упал более чем на 30% по сравнению с уровнем прошлого года с 450 тыс. т до 310 тыс. т. Учитывая прогнозы по сокращению производства зерновых в основном посевном сезоне 2017 года, ожидается, что ситуация с продовольственной безопасностью продолжит усугубляться на протяжении 2017/2018 закупочного года, и спрос на импорт зерновых, скорее всего, увеличится.

По словам Мартина, "сейчас крайне важно, чтобы фермеры получили надлежащую и своевременную помощь, включая ирригационное оборудование и механизированную технику". В течение ближайших трех месяцев на пике межсезонья потребуется увеличение импорта продовольствия на коммерческой основе или в форме продовольственной помощи, чтобы обеспечить достаточный запас продовольствия для наиболее уязвимых слоев населения, включая детей и пожилых людей, считают эксперты.