В столице Индии открыли мемориальную доску на улице имени посла РФ Александра Кадакина

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Мемориальная доска в память о российском дипломате Александре Кадакине открыта в субботу в центре индийской столицы на улице, носящей его имя. Торжественная церемония была приурочена ко дню рождению российского посла в Индии, который ушел из жизни в Нью-Дели в начале этого года.

Главным гостем мероприятия стал президент Индийского совета по культурным связям профессор Локеш Чандра. На открытии присутствовали известные индийские дипломаты, общественные деятели и политики, активисты обществ дружбы, сотрудники российской дипмиссии и представленных в стране компаний РФ.

"Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения нашему коллеге, выдающемуся дипломату Александру Кадакину, который посвятил большую часть своей профессиональной карьеры укреплению российско-индийской дружбы и сотрудничества, - сказал директор департамента Евразии МИД Индии Годавартхи Венката Шринивас. - Уверены, что его труды на этом поприще будут продолжены во имя дальнейшего наращивания особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами".

Как заявил ТАСС глава влиятельного политологического центра Observer Research Foundation в Мумбаи Судхиндра Кулкарни, "подвижнический труд Кадакина - идеал верного служения своему народу". "Для всех, кто знал его здесь, включая тысячи простых индийцев, он останется в памяти большим искренним другом нашей страны", - подчеркнул Кулкарни.

Кадакин скончался 26 января в Нью-Дели после непродолжительной болезни. Он занимал пост посла РФ в Индии с 2009 года, в качестве эксперта принимал участие в работе российских делегаций на ряде сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Кадакин - автор нескольких книг и переводов с английского языка и хинди. 1 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что имя посла присвоят одной из улиц в центральной части Нью-Дели неподалеку от российского посольства.