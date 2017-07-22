Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов

Общество
22 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Этот вид птиц начал гнездиться в Битцевском лесу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сирийский дятел

Сирийский дятел

© EPA/ALAA BADARNEH

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экологи обнаружили в столичном Битцевском лесу редкий для России вид птиц - сирийского дятла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный "ус" у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках", - говорится в сообщении.

Дятлы, как правило, являются насекомоядными, однако около половины сирийского дятла составляет растительная пища. Кроме того, этот вид отличается высоким и не столь резким криком.

Появление этих южных птиц в Москве говорит о расширении ареала вида на север, отмечается на сайте мэра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Под Ростовом найдено тело девятилетней девочки
2
Погранслужба Украины задержала двух мужчин и подростка из России за нарушение границы
3
В России разрабатывают военные конвертопланы
4
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
5
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев лишен российского гражданства
6
Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал юниорского ЧЕ из-за неверно включенного гимна
7
Пытавшейся сорвать встречу Порошенко и Лукашенко активистке Femen грозит до 5 лет тюрьмы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама