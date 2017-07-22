Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экологи обнаружили в столичном Битцевском лесу редкий для России вид птиц - сирийского дятла. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Он очень похож на привычного для нас большого пестрого дятла, но все же немного отличается. Так, черный "ус" у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, а также есть пестрины на боках", - говорится в сообщении.
Дятлы, как правило, являются насекомоядными, однако около половины сирийского дятла составляет растительная пища. Кроме того, этот вид отличается высоким и не столь резким криком.
Появление этих южных птиц в Москве говорит о расширении ареала вида на север, отмечается на сайте мэра.