Детский омбудсмен выступает за правовое просвещение в сиротских учреждениях

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 22 июля. / ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова выступает за правовое просвещение детей в сиротских учреждениях, в том числе в рамках проекта "Наставничество".

"Про правовое просвещение. Очень важно говорить об этом именно в сиротских учреждениях с самого начала - обучить и говорить, что ты можешь, что тебе положено, на что ты имеешь право, а что ты должен", - сказала она, выступая в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области.

По словам Кузнецовой, правовое просвещение может быть реализовано в рамках проекта "Наставничество", который реализуется в пилотном режиме в Удмуртии. "Я думаю, что в рамках проекта наставничества можно о многом поговорить. И он на самом деле может спасти и семьи и детей", - добавила Кузнецова.

Проект "Наставничество", направленный на социализацию так называемых трудных подростков через систему индивидуального сопровождения, начал разрабатывать врио главы Удмуртии Александр Бречалов в бытность секретарем Общественной палаты РФ. 3 июня проект был представлен в Ижевске. В пресс-службе детского обмудсмена сообщили, что сейчас в Удмуртии организовано обучение представителей НКО и сотрудников органов исполнительной власти региона, сформирована дорожная карта реализации программы, проведены первые собеседования с подростками и потенциальными наставниками. А уже к 1 сентября планируется, что 100 наставников начнут активно работать со своими подопечными.

Работа с несовершеннолетними

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка подписали соглашение по взаимодействию в сфере реабилитации несовершеннолетних преступников.

Об этом сообщила Кузнецова, выступая в субботу на "Территории смыслов на Клязьме".

"Со стороны государства нужно создавать все условия, чтобы эти мальчишки и девчонки не возвращались больше в эти стены. И мы сейчас с УФСИН заключили договор, соглашение. Мы ведем эту тему очень плотно, поэтому я думаю, что совместными усилиями эту тему с молодыми ребятами, которые по той или иной причине оказались там, нужно решать", - сказала она.