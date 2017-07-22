Приемная кампания в вузы Петербурга: преференции победителям олимпиад и поиск звезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Конкуренция за лучших абитуриентов подталкивает вузы искать нестандартные способы их поиска, отбора и привлечения.

Представители ведущих вузов Петербурга рассказали ТАСС, как они выстраивают системы непрерывного образования, где находят абитуриентов с лучшими результатами ЕГЭ и на какие меры идут, чтобы не потерять победителей олимпиад.

По словам исполнительного директора Объединенного совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолия Оводенко, с начала приемной кампании в петербургские вузы подали заявления более 3 тыс. победителей и призеров олимпиад, что составило 4,3% от всех петербургских абитуриентов.

За некоторых студентов заплатит вуз

"В этом году на программу "математика" пожелали поступить 49 победителей олимпиад, а число бюджетных мест - 45, - рассказал ТАСС Александр Бабич, ответственный секретарь приемной комиссии СПбГУ. - Звездами не бросаются, поэтому в отношении тех победителей олимпиад, которые не проходят на бюджетную основу обучения, рассматривается вопрос о возможности учреждения именных стипендий для оплаты обучения".

По его словам, несколько лет назад подобная ситуация уже возникала в СПбГУ на программе "Лингвистика", а в этом году аналогичная картина может сложиться на программе "Экономико-математические методы", где на 5 мест уже подали документы 4 победителя олимпиад, а приемная кампания в самом разгаре.

В Университете ИТМО тоже решили взять на себя оплату обучения талантливого абитуриента - Ильи Глебова из Мончегорска, который обнаружил уязвимость в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере ICQ, но получил недостаточно высокий балл ЕГЭ по профильному предмету "математика".

"На собеседовании Илья обнаружил знания на уровне бакалавра. Ему предложили поступить на платное отделение на условиях оплаты обучения университетом", - рассказал начальник отдела профориентации и работы с талантами Университета ИТМО Николай Пшеничный.

Также в этом вузе 120 мест на направлении "прикладная математика и информатика" полностью "закрыто" победителями олимпиад. Это то направление подготовки, где учатся или учились большинство членов 7 команд ИТМО - победителей чемпионатов мира по программированию.

"Каждый год в России рождается около 1000 талантливых ребят, способных стать программистами высшего класса, лидерами отрасли, и ведущие вузы в области IT (МГУ, СПБГУ, ИТМО, МИФИ, МГТУ им. Баумана) стремятся заполучить их к себе", - отметил декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Владимир Парфенов.

Непрерывное обучение

В лицее, который работает при Санкт-Петербургском Академическом университете, возглавляемом нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, открыли отделение для иногородних.

"В этом году первые шесть таких лицеистов выпустились с различными научными заслугами, трое поступили в Академический университет, а остальным, не добравшим баллы, Жорес Иванович сказал, что все равно что-нибудь придумаем, чтобы не отпустить их в другие вузы", - рассказал ТАСС проректор вуза по науке Алексей Жуков.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого активно привлекается к работе лагеря в Сочи для одаренных детей "Сириус".

"У нас есть соглашение с "Сириусом": наши преподаватели регулярно ездят туда читать лекции, организуют проектную деятельность, а студентов "Политеха" мы направляем в "Сириус" в качестве вожатых", - рассказала проректор вуза по образовательной деятельности Елена Разинкина. Она отметила, что за время нынешней приемной кампании уже два выпускника "Сириуса" подали документы в "Политех".

Звезд находят в соцсетях

Университет ИТМО поиск талантливых абитуриентов в этом году ведет с помощью мониторинга региональных СМИ, работы в соцсетях, опросов старшеклассников, организации обмена информацией, полезной будущим абитуриентам, - рассказал Николай Пшеничный. Даниила Уткина, получившего среди всего двух десятков российских школьников 300 баллов по ЕГЭ, представители вуза нашли через соцсети. Его пригласили на вузовский выпускной, предоставив право вручать дипломы вместе с ректором. Даниил, поездку из Кургана в Петербург и обратно которого оплатил вуз, уже подал документы на поступление в ИТМО.

Как исправить систему поступления

По мнению Станислава Смирнова, руководителя Совета образовательной программы "Математика", лауреата медали Филдса, руководителя Междисциплинарной исследовательской лаборатории им. П. Л. Чебышева СПбГУ, "система приема в вузы не очень совершенна". По его мнению, "Министерство образования и науки могло бы добавить гибкость" образовательным программам, на которые стремятся поступить победители ведущих олимпиад с той целью, чтобы все талантливые абитуриенты могли поступить на ту специальность, на которую хотят".

Илья Глебов, обнаруживший уязвимость в соцсети "ВКонтакте" и приглашенный после этого в ИТМО, отметил, что "было бы неплохо иметь возможность пересдачи ЕГЭ в тот же год в резервные дни". Он добавил, что обсуждал эту идею со знакомыми, которые с ним согласились.

Ко второй декаде июля в 44 петербургских вуза подано свыше 305 тысяч заявлений, на 5 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Анатолий Оводенко. Около 70 процентов потока абитуриентов составляют иногородние, это на 2 процента больше, чем год назад.

Увеличился и конкурс, он составляет в среднем 9,3 человека на место против 8,7 в прошлом году. Число бюджетных мест составляет более 26 тысяч при приеме на первый год обучения. Стоимость обучения на платной основе варьируется от 586 тысяч рублей в Высшей школе экономики до 50-60 тысяч рублей в некоторых негосударственных вузах.