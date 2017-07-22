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Омбудсмен: Россия не планирует следовать западному варианту ювенальной юстиции

Общество
22 июля, 14:05 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 22, июля. / ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова при этом подчеркнула, что существует необходимость создания системных инструментов взаимодействия с Западом по защите прав детей

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 22 июля. / ТАСС/. Россия не планирует развивать систему ювенальной юстиции по западному варианту. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая в субботу на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Последнее время вопрос с примером Запада стоит очень четко. По этому примеру мы точно не идем. Четко идем своим путем. Важно, чтобы наш путь был точно про семью", - сказала она, добавив, что защита семьи - одна из главных задач государства.

Кузнецова также отметила, что существует необходимость создания системных инструментов взаимодействия с Западом по защите прав детей. "С одной стороны, мы должны их понимать, наши граждане, когда пересекают границу должны понимать, куда они приехали, по каким законам здесь живут. С другой стороны, мы должны создать все условия, чтобы в случае чего - нарушения прав наших граждан, особенно детей - иметь инструменты влияния на эту ситуацию", - пояснила она. "Эти инструменты нужны, и нужно, чтобы они были системными, чтобы с каждой бедой нам не приходилось в ручном режиме работать", - добавила Кузнецова.

По ее словам, на сегодняшний день существует системное взаимодействие с Италией, Словакией, ежегодно собирается российско-французская комиссия, которая разбирает сложные случаи, в том числе конфликты, касающиеся разводов, дальнейшей судьбы детей. "Это системная мера, она работает", - отметила омбудсмен.

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