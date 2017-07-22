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Прошедший в нескольких районах Петербурга град растаял к вечеру

Общество
22 июля, 22:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, июля. /ТАСС

Пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Метеорологи Санкт-Петербурга зафиксировали град в Северной столице в июльскую субботу, к вечеру он растаял, больше таких осадков до конца дня не ожидается. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.

"Сегодня днем в городе в течение 11 минут шел град, снега не было. Больше град сегодня не ожидается", - сказал собеседник агентства. В то же время пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег.

#санктпетербург #снег #snow #лето вышли из метро московские ворота и попали в зиму #град

Публикация от Ирина (@grigaytene)

На севере города в субботу днем была гроза и ливневые дожди, на юге - солнечная погода, передает корреспондент ТАСС. Жители Петербурга в социальных сетях сообщали о граде в северных районах. Вечером погода также переменчива: мелкий дождь сменяется солнечной погодой, местами ливни.

Сегодняшний снежок на Московском проспекте в Петербурге Я обожаю этот город)) . За фото благодарим @skygoga . . . . #град#июль#Питер#санктпетербург#порадовал#обычнаяпогода#Лето#Russia#summer#saintpetersburg#петербург#пушкин#царскоесело

Публикация от Царское Село (город Пушкин) (@pushkin.live)

Жители Петербурга выкладывали фотографии окутанного плотным белым покровом, похожим на град, газона на Московском проспекте. При этом на улице Маршала Жукова (в соседнем районе) в этот момент светило солнце и была радуга, снега и града не наблюдалось. Через час на Московском проспекте последствий града практически не осталось, местами в тени были небольшого размера белые кучи подтаявшего града.

А в Питере веселее, чем можно себе представить. Это сегодняшнее видео. Как вам такой поворот событий? За видео благодарим @leonova__yulia

Публикация от Выборг (@vyborg.live)

В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС сообщили, что вызовов спасателей в связи в непогодой не зафиксировано.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 22 июля в Северной столице днем было плюс 18-20 градусов, вечером в некоторых районах города температура опустилась до 15 градусов тепла.

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