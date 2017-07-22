Артековцы представили проекты по развитию детской инфраструктуры

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Участники профильного отряда Агентства стратегических инициатив (АСИ) в артековском лагере "Лазурный" представили в субботу 17 проектов по развитию детской инфраструктуры, передает корреспондент ТАСС. Презентация прошла в финальный день работы программы АСИ "Городское пространство будущего для развития детей".

"Это вторая наша проектная сессия "Городское пространство будущего для развития детей", первая состоялась в прошлом году. Основная цель - чтобы дети проектировали свое будущее сами, то пространство, где им будет комфортно жить, работать и, самое главное, оставаться. В этой сессии у нас приняли участие более 50 детей из 35 регионов страны. Нам важно, чтобы они развивали свои регионы, оставались в них жить", - сказала заместитель директора направления "Социальные проекты" АСИ Наталья Кремнева.

По словам организаторов программы, сначала дети прошли короткий курс обучения, благодаря которому они смогли разработать проекты по улучшению качества жизни в тех местах, где они сами живут, причем не только здесь и сейчас, но и с прицелом на будущее.

Партнерами программы, которые будут курировать детские проекты, являются Общероссийский народный фронт, Минэкономразвития РФ, благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Институт управления и социально- экономического проектирования РЭУ имени Плеханова. Представители партнеров стали членами жюри, которое оценивало проекты ребят, и в дальнейшем они будут курировать их реализацию.

Дети для детей

Все детские проекты направлены на решение проблем и трудностей, с которым сталкиваются дети. К примеру, "Не тормози" - это название фестиваля, который предлагают проводить артековцы - участники программы. На фестивале взрослые и дети должны объединиться для какой-то деятельности, например, для собирания роботов или гонок на велосипедах. Таким образом ребята предлагают решать проблему недопонимания между родителями и детьми.

Многие проекты были связаны с обеспечением безопасности детей. К примеру, артековцы предлагают создать специальное приложение-навигатор, которое поможет ребенку обходить опасные места в городах. "Мы предлагаем сделать приложение, с помощью которого ребенок сможет добраться из точки А в точку Б, минуя опасные районы в городе, а родители смогут контролировать его перемещение. Если же с ребенком что-то все-таки происходит, то родители получают прямой звонок об этом", - пояснили членам жюри авторы проекта.

Задумались артековцы и над решением проблемы так называемых групп смерти. В противовес им они предлагают сделать на базе соцсети "ВКонтакте" альтернативную игру, формирующую позитивное отношение к жизни. "Мы будем детям давать задания в течение 21 дня, направленные на какую-то деятельность, например, рисование, игры, уборку и так далее. Таким образом мы будем их отвлекать от "игр смерти", а также обучать важным жизненным навыкам", - пояснили авторы проекта.

Также ребята придумали "детские банковские карты", при помощи которых можно контролировать расходы как самому ребенку, так и родителям. Среди других представленных проектов - игра-гид по достопримечательностям России, пройдя которую можно будет получить бесплатную туристическую путевку, автоматы для продажи фруктовых миксов, информационный ресурс для профориентации школьников, ресурсы для популяризации здорового образа жизни и спорта и многое другое.

Будущие лидеры общества

По мнению организаторов и партнеров программы, участвующие в ней дети получают знания и навыки, которые в будущем позволят им стать лидерами в обществе. "Мы видим, что у нас много активных детей, но их активность остается на детском уровне. Жизнь меняется, и важно включать детей в принятие решений, понимать запрос детей на пространство, в котором они хотят жить. Мы очень много играем, но зачем играть в преобразование мира, если можно взять и реально изменить мир", - говорит один из руководителей программы, директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

Именно эти дети, по мнению организаторов и партнеров программы, станут в будущем лидерами российского общества. "Активные дети, которые уже сейчас стремятся изменить мир - это та активная часть общества, которая меняет жизнь к лучшему, таких от 5 до 10% по разным исследованиям", - отметила Елена Иваницкая, начальник отдела в департаменте стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ.

В то же время благодаря этим проектам взрослые получают информацию об ожиданиях и потребностях детей. "Дети сами придумывают проекты, и мы видим, что дети ожидают, и, кроме того, эта программа показывает им, как идею не только придумать, но и воплотить - здесь не случайно есть кураторы. Предусмотрено, что любой партнер может поддержать проект и сопровождать его в течение года", - пояснила программный директор фонда "Вклад в будущее" Марина Михайлова.

Благодаря поддержке партнеров проекты могут быть реализованы в разных уголках страны, причем одновременно, учитывая, что ребят АСИ собрало со всей России.

Проигравших нет

После презентации жюри совещалось в течение часа, рассматривая проекты. "Мы не будем выявлять победителя, потому что победили у нас все 17 проектов", - сказал перед презентацией директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев членам жюри.

В то же время эксперты получили листы для оценки проектов. Жюри было предложено оценить проекты по нескольким параметрам: инновационность, социальный эффект, соответствие программе АСИ, эффективность использования ресурсов, а также на возможность реализации с точки зрения всей России.

Плоды работы программы АСИ "Городское пространство будущего для развития детей" уже существуют в реальной жизни. Один из самых ярких - проект "Здесь рады детям" или Kid-Friendly, который реализован в Москве и ряде регионов России. "Дети сказали, что им тяжело в городе: ни сходить в туалет, ни попить воды. Наши бизнесмены объединились и стали размещать на дверях своих заведений синего мишку, видя которого, ребенок понимает, что там ему не откажут", - говорит Наталья Кремнева из АСИ.

Кроме того, по словам Кремневой, в Москве в ближайшее время будет запущен проект "Домик творчества", предложенный ребятами в прошлом году. Его идея в том, что детям необходимо пространство, где они смогли бы друг друга обучать, например, музыке, рисованию и другим вещам. На эту идею уже откликнулись столичные библиотеки, и скоро такие "Домики творчества" начнут работать.