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Пассажиров экстренно севшего в Ростове-на-Дону борта отправили в Краснодар на автобусах

Общество
23 июля, 3:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 23, июля. /ТАСС

Boeing 737 рейса Симферополь - Москва совершил вынужденную посадку из-за задымления

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Пассажиров самолета Boeing 737 рейса Симферополь - Москва, совершившего вынужденную посадку в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону, доставят автобусом в Краснодар, откуда они полетят в столицу. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе авиакомпании "Якутия", которая осуществляет этот рейс.

"Пассажиров отправили из Ростова-на-Дону на автобусе до Краснодара. Они продолжат путь на другом борту. В Краснодаре они будут примерно в 03:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС). Вылет ориентировочно назначен на 05:00 23 июля", - сказали в службе.

Самолет совершил вынужденную посадку в субботу около 18:00 мск. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на борту находились 170 пассажиров. Транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту. Источник в правоохранительных органах сообщил ранее ТАСС, что проверяется информация о задымлении в самолете.

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