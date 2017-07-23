Пассажиров экстренно севшего в Ростове-на-Дону борта отправили в Краснодар на автобусах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Пассажиров самолета Boeing 737 рейса Симферополь - Москва, совершившего вынужденную посадку в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону, доставят автобусом в Краснодар, откуда они полетят в столицу. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе авиакомпании "Якутия", которая осуществляет этот рейс.

"Пассажиров отправили из Ростова-на-Дону на автобусе до Краснодара. Они продолжат путь на другом борту. В Краснодаре они будут примерно в 03:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС). Вылет ориентировочно назначен на 05:00 23 июля", - сказали в службе.

Самолет совершил вынужденную посадку в субботу около 18:00 мск. Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, на борту находились 170 пассажиров. Транспортная прокуратура проводит проверку по этому факту. Источник в правоохранительных органах сообщил ранее ТАСС, что проверяется информация о задымлении в самолете.