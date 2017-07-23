Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сыновья принцессы Дианы впервые расскажут в фильме о своем последнем звонке матери

Общество
23 июля, 5:08 UTC+3 ТАСС

В фильме будут показаны никогда ранее не выставлявшиеся фотографии принцессы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри расскажут о своей матери принцессе Диане в документальном фильме, который выйдет в преддверии 20-й годовщины ее трагической гибели. Как сообщается в опубликованном в субботу анонсе, полуторачасовая лента под названием "Диана, наша мама: ее жизнь и наследие" будет показана в эфире телеканала ITV 24 июля.

"Это первый раз, когда мы оба рассказываем о ней как о матери, - приводит телеканал слова принца Гарри. - Она была и остается для нас человеком, который окружал нас любовью". Принц Уильям назвал разговор о погибшей матери "исцеляющим душевную боль" и отметил, что запомнил ее "всегда смеющейся и полной радости".

"Никто прежде не рассказывал ее историю с точки зрения двух людей, которые знали ее лучше остальных и любили больше кого-либо", - заявил режиссер картины Ник Кент. По его словам, в фильме принцы впервые расскажут о своем последнем звонке матери в Париж за часы до ее гибели. Зрители также увидят никогда ранее не выставлявшиеся фотографии принцессы.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет она вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался неудачным, в 1996 году пара официально развелась. Диану лишили права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской, поскольку она была матерью наследников престола второй и третьей очереди.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате автокатастрофы. На момент смерти матери принцу Уильяму было 15 лет, его брату Гарри - всего 12. В январе этого года принцы объявили о планах поставить памятник матери в садах Кенсингтонского дворца в западной части Лондона.

О Диане написано множество книг, о ее жизни сняты десятки фильмов. Многие СМИ называли Диану самой известной женщиной XX столетия и самой фотографируемой женщиной мира. В 2002 году, согласно результатам опроса телерадиовещательной компании Би-би-си, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Диана (британская принцесса)
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: Песков заявил о негативном отношении Москвы к законопроекту по санкциям против РФ
2
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран
3
ЕС предостерег США против одностороннего ужесточения санкций в отношении России
4
Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ
5
Пассажиров экстренно севшего в Ростове-на-Дону борта отправили в Краснодар на автобусах
6
Диписточник: СБ ООН в понедельник проведет совещание в связи с ситуацией в Иерусалиме
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама