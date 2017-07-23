В Рио-де-Жанейро завершилась международная олимпиада по математике

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 июля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Международная олимпиада по математике, которая проходила в бразильском городе Рио-де-Жанейро с 17 июля, завершилась в субботу торжественной церемонией награждения ее победителей и участников.

Среди российских школьников лучший результат показал Михаил Иванов из Санкт-Петербурга. По сумме полученных баллов он вошел в число обладателей золотой медали соревнований, заняв 14-е место в индивидуальном зачете. "Честно говоря, тур оказался в целом сложнее, чем я ожидал. Во второй день мне нужно было решить еще одну или в идеале две задачи, но в итоге я выступил, как смог", - сказал Иванов в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам молодого человека, в этом году он собирается поступать в Санкт-Петербургский государственный университет на математико-механический факультет. Он рассказал, что в дни подготовки к олимпиаде участники российской сборной занимались по семь с половиной часов в день.

"Сначала идет месяц подготовки к олимпиаде, потом неделю мы отдыхаем от математики, а потом уже начинаются туры. Дни подготовки делятся на два типа: первый - это решение задач на занятиях, второй - тренировочные олимпиады по четыре с половиной часа. В обычные дни решения задач мы тратим на занятия по семь с половиной часов в сутки", - пояснил Иванов.

Его коллеги по команде стали обладателями трех серебряных и двух бронзовых медалей. В течение двух дней - 18 и 19 июля - участники соревнований получали по три задачи, на решение каждой из которых отводилось в среднем по 1,5 часа. По итогам их решения специальная комиссия выставила школьникам баллы, на основании которых присваивались медали.

В свободное от занятий время для участников соревнований были организованы экскурсии по основным достопримечательностям Рио-де-Жанейро. "После второго тура мы посещали несколько разных мест, но больше всего запомнилась статуя Христа [-Искупителя на горе Корковаду]. Она расположена высоко, нам очень там понравилось", - сказал Иванов, добавив, что у главной достопримечательности Рио-де-Жанейро участники российской сборной с удовольствием сфотографировались на память.

Итоги соревнований

В командном зачете Россия заняла 11-е место. Победителем стала сборная Южной Кореи, все участники которой были отмечены золотыми медалями. В индивидуальном зачете первое место поделили между собой трое участников - представители Вьетнама, Ирана и Японии.

Первая Международная олимпиада по математике была организована в 1959 году в Румынии, и в ней приняли участие учащиеся средних школ из семи государств. С тех пор это мероприятие проводилось ежегодно, за исключением 1980 года. Нынешние соревнования проходили в 58-й раз и впервые - на территории Бразилии. В общей сложности в них участвовали 623 человека из более чем 100 стран.

Стандартная команда состоит из шести человек - именно такую сборную отправила на соревнования Россия. Однако если у страны нет достаточных финансовых средств или подготовленных учащихся средних школ, число участников может быть ограничено одним или двумя. Следующая олимпиада состоится в 2018 году в Румынии.

Награда во имя равенства

Еще во время церемонии открытия олимпиады ее организаторы обратили внимание на гендерное неравенство, которое наблюдалось среди участников. Всем присутствующим на мероприятии было очевидно, что девушки оказались в меньшинстве по сравнению с молодыми людьми. То же самое повторилось и в процессе награждения призеров.

Среди 48 участников, получивших золотые медали, была только одна представительница слабого пола - Даин Ким из Южной Кореи. Один из самых эмоциональных моментов церемонии наступил, когда коллеги девушки по команде подняли ее на сцену на руках под оглушительные аплодисменты.

На фоне сложившейся ситуации организаторы решили вручить специальные награды пяти участницам, которые в наибольшей степени способствовали успеху своих сборных. Трофей под названием "Олимпийские девушки" получили представительницы Ботсваны, Колумбии, Канады, Болгарии и Южной Кореи. Подобная награда вручалась впервые в истории соревнований. По замыслу организаторов, она призвана способствовать привлечению большего числа школьниц к углубленному изучению математики.

Традиция поощрять участниц соревнований будет продолжена и в последующие годы. Эту специальную награду организаторы назвали данью памяти иранскому математику Мариам Мирзахани, которая в 2014 году стала первой женщиной- лауреатом Филдсовской премии. Она скончалась 15 июля в возрасте 40 лет.