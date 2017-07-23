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Генпрокуратура проинформировала правительство о проблемах Байкала

Общество
23 июля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

В сообщении ведомства, в частности, отмечается сокращение рыбных запасов озера, особенно запасов омуля

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© Михаил Мордасов/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ проинформировала правительство России о сокращении запасов рыбы в озере Байкал и предложила увеличить число объектов, подпадающих под экологический надзор. Об этом говорится в письме Генпрокуратуры правительству РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, в письме отмечается сокращение рыбных запасов озера Байкал, особенно запасов байкальского омуля. "Его численность снижена за 10 лет в два раза (в 2008 году - 20 тыс. тонн, в 2017 году - 10 тыс. тонн). Вместе с тем в Красную книгу Российской Федерации эта уникальная рыба не внесена", - отмечает Генпрокуратура. Причинами сокращения запасов рыбы названы как незаконный промысел, так и "усиление антропогенного воздействия".

Прокурорский надзор

Генеральной прокуратурой приняты меры по усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства в области охраны озера Байкала (включено в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО).

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Прокурорами Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области совместно с органами Росприроднадзора на постоянной основе проводятся проверки. "Только в Иркутской области в 2015-2016 годах прокурорами выявлено и пресечено свыше 3 тыс. нарушений законодательства при осуществлении природопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории", - отметили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура отмечает, что зачастую не соблюдаются ограничения хозяйственной деятельности в нарушение федерального закона "Об охране озера Байкал" и постановления правительства РФ о перечне видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, о чем свидетельствуют проверки, проведенные в 2015-2016 годах.

Так, в Забайкальском национальном парке деятельность объектов туризма и отдыха, принадлежащих ООО "Байкал-Ост-Трэвел", ООО "Экотур" и другим организациям, осуществлялась с нарушением режима особой охраны озера Байкал. Использовались при этом негерметичные выгребные ямы для слива жидких бытовых отходов, попадавших в водные объекты, склады горюче-смазочных материалов, не были защищены от проникновения таких материалов в почву. А в 35 метрах от берега озера выявлено незаконное размещение свинокомплекса, вокруг которого лабораторными анализами подтверждено опасное микробиологическое загрязнение почвы и акватории водоема. По результатам проверки прокуратурой возбуждено десять дел об административных правонарушениях, по решению суда незаконная деятельность приостановлена.

Свалки и сточные воды

Другой проблемой названы сбросы сточных вод. Так, в Бурятии 25 из 34 хозяйствующих субъектов не имели очистных сооружений. Прокуратура через суд обязала собственников обеспечить качество очистки стоков, а Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области - разработать до 2018 года региональную программу обращения с отходами, включив в нее строительства пунктов приема сточных вод и мусора с судов.

Прокуроры отмечают и возникновение свалок из-за отсутствия полигонов для размещения отходов. Только в Бурятии после вмешательства прокуратуры приняты меры к ликвидации 50 свалок, возбуждено три уголовных дела о порче земли.

Недропользование

Прокуратура выявила также факты использования подземных вод без лицензий на недропользование.

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Северобайкальской прокуратурой установлено шесть коммунальных предприятий, которые лишь после представления прокуроров подали документы на получение лицензий.

Кроме того, как отмечается в письме, вопреки запрету, содержащемуся в постановлении правительства от 2001 года на добычу металлических руд в центральной экологической зоне Байкала, Роснедра не прекратило действие таких лицензий. На участке Холоднинского месторождения с 2005 года велась добыча руды, и лишь после представления Генпрокуратуры был решен вопрос об аннулировании лицензии.

Самовольная застройка

Прокуроры выявили и самовольную застройку, прежде всего береговой полосы.

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По искам прокурора Ольхонского района Иркутской области суд вынес решения об освобождении 20-метровой береговой полосы от объектов рекреации (в том числе кафе и бани - прим. ТАСС). Земельные участки площадью более 2 га уже освобождены от самостроя, два решения находятся в стадии исполнения. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск прокурора об освобождении участка в 5,5 га в границах Прибайкальского национального парка, неправомерно предоставленного в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству.

Незаконному предоставлению земельных участков, отметили в прокуратуре, способствует отсутствие в кадастре недвижимости сведений о границах зон Байкальской природной территории.

Лесные пожары

Негативным фактором на Байкале стали и ежегодные лесные пожары.

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По данным Западно-Байкальской прокуратуры, лесоустройство в лесничествах не проводилось больше десяти лет, а мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов запланированы без учета правил пожарной безопасности в лесах и фактического ущерба, причиненного пожарами.

В суде рассматривается иск прокуратуры о признании незаконным бездействия Министерства лесного комплекса Иркутской области по организации лесоустройства на территории 36 лесничеств. Выявлялись нарушения в охране от пожаров лесов на заповедных территориях. Только после прокурорского реагирования ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" заключило контракты на авиапатрулирование, был создан оперативный штаб по организации тушения лесных пожаров, разработана система сбора информации об обнаруженных и действующих пожарах.

Предложение

В Генпрокуратуре также отметили, что несколько лет не уточняется перечень объектов, подлежащих экологическому надзору в Иркутской области. В соответствующий приказ Минприроды РФ от 2010 года изменения не вносились с 2013 года, что препятствует исполнению контроля водопользователей, осуществляющих в значительных объемах забор воды и ее реализацию населению. В этой связи Генпрокуратура предложила правительству РФ поручить Минприроды "дополнить перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Иркутской области и подлежащих государственному экологическому надзору".

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