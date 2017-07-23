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Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде

Общество
23 июля, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

В проходящей в Джакарте олимпиаде IPhO приняли участие школьники из 88 стран

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная команда российских школьников в составе пяти человек завоевала пять золотых медалей на 48-й Международной физической олимпиада IPhO, проходящей в Индонезии. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В этом году наша команда увеличила "золотой результат" на одну медаль. Золото получили: Дмитрий Плотников, выпускник московской школы № 1329 (до 10 класса учился в школе № 1303, до нее ходил в школу № 1524); Станислав Крымский, ученик 11-класса академического лицея "Физико- техническая школа" в Санкт-Петербурге; Василий Югов, выпускник школы № 146 города Перми; Кирилл Паршуков, выпускник физико-математического лицея-интерната Республики Коми; Сергей Власенко, выпускник школы №8 города Воронежа", - говорится в сообщении.

Подготовка команды российской сборной шла под руководством проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артема Воронова, а также доцента кафедры общей физики МФТИ Михаила Осина и сотрудника лаборатории по работе с одарёнными детьми Виталия Шевченко. Привести школьников к победе также помогли команда тренеров МФТИ: Валерий Слободянин, Александр Киселев, Виталий Шевченко, Федор Цыбров, Алексей Алексеев.

"Еще со времен Михаила Васильевича Ломоносова Россия - одна из самых активных стран, участвующих в развитии физики как науки. Мы видели это в достижении наших ученых, мы видим это и в результатах наших молодых талантов. Хочу поздравить российскую команду с ярчайшим выступлением на Международной физической олимпиаде, откуда каждый участник привезет с собой золотую медаль", - цитирует пресс-служба Минобрнауки главу ведомства Ольгу Васильеву.

Всего в олимпиаде IPhO, проходящей в Джакарте с 16 по 24 июля, приняли участие школьники из 88 стран.

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