Не менее 300 граждан РФ не могут вылететь из Бодрума

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АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Не менее 300 российских граждан уже два дня не могут вылететь из турецкого города Бодрум. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.
"Сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. По последним данным, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья. Сейчас мы связываемся с туроператором и ждем обновленной информации. Вылет в Москву ожидают примерно 300 наших граждан".
Причины, по которым самолет российского авиаперевозчика iFly не может вылететь из Бодрума, неизвестны.