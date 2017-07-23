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Не менее 300 граждан РФ не могут вылететь из Бодрума

Общество
23 июля, 11:09 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

По последним данным, рейс перенесен на 05:00 воскресенья

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АНКАРА, 23 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Не менее 300 российских граждан уже два дня не могут вылететь из турецкого города Бодрум. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

"Сначала рейс был перенесен с пятницы на 14:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) на 22 июля, потом на 03:00 23 июля. По последним данным, он был вновь перенесен на 05:00 воскресенья. Сейчас мы связываемся с туроператором и ждем обновленной информации. Вылет в Москву ожидают примерно 300 наших граждан".

Причины, по которым самолет российского авиаперевозчика iFly не может вылететь из Бодрума, неизвестны.

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