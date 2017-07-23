Семьям погибших при пожаре детей в Челябинской области окажут материальную помощь

ТАСС, 23 июля. Материальная помощь будет оказана семьям четырех детей, погибших в результате пожара в селе Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось о четверых девочках, погибших в результате пожара в частном доме в селе Верхняя Кабанка, отец троих из них госпитализирован. Четвертая погибшая девочка приходилась выжившему мужчине племянницей.

"По предварительным данным, произошло короткое замыкание на веранде, после чего случился пожар. Девочки погибли, видимо, отравившись угарным газом, их отец находится в Пластовской центральной районной больнице. Губернатор о произошедшем проинформирован, он дал поручение разобраться в причинах происшествия, оказать медицинскую помощь пострадавшему, в настоящее время решается вопрос о его транспортировке в областной ожоговый центр. Семьям по поручению губернатора будет оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей на каждого пострадавшего", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что, губернатор также попросил власти муниципалитета взять на себя организацию похорон. "Мать была на ночной смене, она в состоянии тяжелого психологического шока в больнице", - подчеркнула собеседница агентства.

Семья, проживавшая в горевшем доме, считалась благополучной.