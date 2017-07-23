Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН /Крым/, 23 июля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Профессиональные спортсмены и любители экстремальных видов спорта из 15 стран принимают участие в Международном фестивале "Extreme Крым - 2017", который проходит в эти дни в самой западной точке Крымского полуострова у мыса Тарханкут.

Фестивалю исполнилось пять лет. Власти Крыма прогнозируют, что в этом году его посетят порядка 40-50 тысяч человек, что в полтора-два раза больше, чем в 2016-м.

Корреспондент ТАСС выяснял, как управлять каяком, ходить с веслом по морю и подняться над водой на высоту семиэтажного дома, стоя на доске.

Отдых для души и зарядка для тела

Береговая полоса и морская акватория в селе Оленевка, которое находится на западе Крыма, заполнена людьми. Они здесь не только купаются и загорают, но и активно проводят свой отдых. Этому способствует достаточно обширная территория фестиваля, который занимает площадь более 20 га, а это множество площадок для занятия пляжным волейболом и футболом, силовыми видами спорта, а также водными.

Водные виды спорта являются самыми популярными среди участников фестиваля, рассказывает инструктор Дмитрий Пырх, который более 30 лет занимается греблей. Не так давно он перешел на морской каякинг. Каяк - это небольшая одноместная или двухместная лодка. Для управления используются двухлопастные весла.

"Главное - держать равновесие, поэтому на берегу мы проводим обучение для желающих. Поясняем, как себя вести на воде, правильно держать весло, фиксировать положение ног, затем проходит первый заплыв с инструктором, а потом уже самостоятельный", - рассказывает он.

Лика, служащая банка из Симферополя, говорит, что с удовольствием участвует в фестивале. "Я офисный работник, решила впервые попробовать экстрим, мне очень понравилось, это такая разгрузка, прямо отдых для души и зарядка", - отмечает девушка.

В принципе, говорит она, освоить каяк не сложно. "Нам провели подробный инструктаж, как себя вести на воде, пробный заплыв, потом мы с подругой сами уже свободно управляли каяком, главное тут четкость и слаженность действий", - сказала она.

Парить над морем

На высоту до 20 метров, а это почти семиэтажный дом, поднимается над водой Вячеслав Саломатин из Рязани. Он представляет на фестивале московскую команду, члены которой занимаются флайбордингом, полетом на серф-доске в море.

Для этого вида спорта необходим гидромотоцикл, который выполняет функцию не только доставки спортсмена, но и своеобразного насоса. Он всасывает воду и подает ее по гибкому шлангу, откуда бьет вниз мощная струя, благодаря которой человек балансирует на небольшой доске, размером чуть более метра.

Саломатин говорит, что для начинающих высота подъема небольшая, около полутора-трех метров. А сам он преодолевает и почти 20 метров. "Фестиваль очень полезный, нужный. Здесь мы встречаемся с друзьями и занимаемся любимым делом", - подчеркивает он.

Одной из первых опробовала флайбординг председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко. На нее надели спасательный жилет и пластиковую каску - необходимые меры безопасности. "Я бы рекомендовала всем чиновникам заниматься активными видами спорта, а не только сидеть в кабинетах. Я впервые испытала себя в флайбординге, впечатлений масса, ты как будто паришь над водой", - сказала она.

Неподалеку станция сапсерфинга. Это плавание на доске стоя с веслом. Им умело управляет Екатерина Черная. Она в прошлом году закончила университет и сейчас работает в одной из крымских школ учителем физкультуры, профессионально занималась баскетболом и теперь ведет в школе секцию по этому виду спорта.

В прошлом году она открыла для себя и водные виды спорта, в частности, сапсерфинг. "Для меня важно поддерживать свою физическую форму и прививать любовь к физкультуре и спорту своим ученикам. Их надо оторвать от компьютерных игр, от сидения дома, пусть занимаются спортом. Я провожу с ними занятия, мальчишки и девчонки с удовольствием приходят", - отмечает она.

Гигантский баскетбол и акробатика на тонкой ленте

На спортплощадках фестиваля оживление не угасает и с наступлением вечера. Здесь играют в пляжный волейбол и баскетбол, метают диски-тарелки на точность, это называется фрисби. Но наибольшее оживление вызывает гигантский баскетбол.

Администратор спортивной части Алексей Скорупский рассказал, что гигантский баскетбол вовсе не для гигантов, а для обычных людей. Но играют команды мячом размером примерно в полтора метра. Вместо традиционных стоек - надувные и непривычно большого масштаба.

"Тут главное командная игра, сплоченность команды. Чтобы забросить мяч в кольцо, требуются усилия", - сказал он.

Неподалеку мастер-класс дает Вячеслав Курапов из Челябинска. Он мастерски делает кульбиты, сальто и акробатические трюки на, казалось бы, небольшой ленточке, закрепленной на высоте почти в два метра. "На самом деле лента специальная. Эта стропа из полиэстера шириной до 6 сантиметров способна выдерживать нагрузку более чем в три тонны", - отмечает он.

"Занимаюсь слэклайном (так называется этот вид экстрима - прим. ТАСС) уже четыре года, очень нравится. Здесь в Крыму даю мастер-классы. Для меня это не просто увлечение, а спорт, где задействуются все группы мышц, вырабатывается правильная осанка, что немаловажно для молодежи", - сказал Курапов, который работает администратором в сети кофеварен в Челябинске.

Сдача ГТО на пляже

На фестивале открыт отдельный пункт для тестирования и сдачи норм ГТО. Руководитель Крымского республиканского центра тестирования регионального отделения ГТО Лариса Гребенчук говорит, что участники фестиваля могут не только получить исчерпывающую информацию о том, какие нормы предъявляются к претендентам, пройти тестирование, но и сдать некоторые из этих норм, который войдут в общий зачет.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, пройти медицинское обследование и выполнить нормативы.

Прием нормативов на фестивале включает поднятие гири, отжимания, подтягивания на перекладине, а также стрельбу из пневматической винтовки.

По словам Гребенчук, пробное тестирование здесь прошли 50 человек, еще 15 уже сдали нормы на знаки ГТО.

География расширяется, санкции не помеха

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма - министра внутренней политики, информации и связи республики Дмитрия Полонского, отличие нынешнего фестиваля от прежних четырех в том, что стало больше участников. "В этом году мы можем с уверенностью говорить, что нынешний фестиваль международный, к нам приехали спортсмены и участники из 15 стран, в том числе и из дальнего зарубежья, в частности, из США, Франции и Великобритании", - сообщил он журналистам.

Участие иностранных участников, по его словам, это "лучший ответ на вопрос, связанный с санкционным режимом". "Для людей нет границ и преград, они приезжают сюда, потому что им здесь нравится. Здесь хорошая атмосфера, прекрасная природа, чистое море", - подчеркнул он. Полонский, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что в этом году фестиваль посетят не менее 40-50 тысяч человек.

"В прошлом году было 27 тысяч человек, в нынешнем году мы этот показатель превысим в полтора-два раза. Это уже видно по количеству людей, которые приехали на Тарханкут. Они размещаются как в стационарных местах размещения, так и в автокемпинге", - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что в 2018 году фестиваль будет проходить не три недели, как в этом, а охватит весь летний период.

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская также посетила экстрим-фестиваль. Здесь она пообщалась с участниками и даже, сбросив босоножки, вошла в море. "Несколько месяцев назад была в Крыму, удалось даже искупаться, но вода была холодная, думала, что заболею, но все нормально обошлось. Сейчас вода теплая, тут очень хорошо", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Поклонская считает, что подобных фестивалей, где пропагандируется здоровый образ жизни, должно быть больше. "Пока не думала попробовать себя в каком-то экстремальном виде спорта. В целом фестивали, пропагандирующие здоровый образ жизни, надо проводить везде", - полагает она.

О фестивале

V Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым - 2017" продлится до 6 августа 2017 года. Это самый большой международный фестиваль на территории полуострова, не имеющий аналогов.

Его основная цель - развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а так же создание образа Крымского полуострова, как места активного, семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация "Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым". Мероприятие пройдет при поддержке правительства Республики Крым.

На площадке "Территория экстремальных удовольствий", которая занимает более 27 тыс. кв. м, сконцентрированы спортивно-развлекательные локации всех самых популярных экстремальных видов спорта. Это кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, аквабайк, плавание на парусных тримаранах и на каяках.

На сцене фестиваля выступят группы "Уматурман", "7Б", "Агата Кристи", "Ундервуд".