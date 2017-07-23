Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Известный советский и российский предприниматель, выступивший в 2016 году кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", Артем Тарасов скончался в возрасте 67 лет, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.
"Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница", - сказал Яковлев. Какие-либо подробности смерти Тарасова он не привел.
Тарасов - один из первых советских кооператоров, его предприятие было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году. Тарасов объявил себя первым легальным миллионером в СССР - по данным СМИ, из прибыли кооператива в 1989 году ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. В 1990 году Тарасов был избран народным депутатом РСФСР, а в 1993 году - депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не был зарегистрирован.