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Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов

Общество
23 июля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля. /ТАСС

По данным СМИ, в 1989 году из прибыли кооператива ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Известный советский и российский предприниматель, выступивший в 2016 году кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", Артем Тарасов скончался в возрасте 67 лет, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев.

"Артем Тарасов, который был нашим кандидатом на выборы в Госдуму, скончался. Об этом мне сообщила его личная помощница", - сказал Яковлев. Какие-либо подробности смерти Тарасова он не привел.

Тарасов - один из первых советских кооператоров, его предприятие было зарегистрировано под номером 10 в 1987 году. Тарасов объявил себя первым легальным миллионером в СССР - по данным СМИ, из прибыли кооператива в 1989 году ему была выплачена зарплата в 3 млн рублей, с которой он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. В 1990 году Тарасов был избран народным депутатом РСФСР, а в 1993 году - депутатом Госдумы первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты РФ, но не был зарегистрирован.

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