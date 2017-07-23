Главные мосты Петербурга впервые развели днем для репетиции морского парада ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты Санкт-Петербурга были разведены в воскресенье утром на 2,5 часа для репетиции военно-морского парада, который пройдет 30 июля в честь Дня ВМФ. Разводка сразу четырех основных мостов в дневное время прошла в истории города впервые, она сопровождалась проходом военных кораблей и полетами военно-морской авиации.

Еще одна дневная репетиция пройдет 28 июля. Ранее корабли отрабатывали проходы по Неве в течение четырех ночей, что изменило привычный график разводки мостов. Дворцовый и Благовещенский разводили на 20 минут раньше обычного, а все четыре моста стояли разведенными до 6 утра.

В день парада для петербуржцев и туристов откроют доступ на военные корабли, которые будут пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Военный парад продолжит масштабная программа, которая будет представлена в нескольких точках. На Дворцовой площади пройдет общегородское праздничное мероприятие, у Петропавловской крепости - водно-спортивный праздник и фестиваль морской песни, вечером над Невой будет устроен фейерверк.

Город и автомобилисты

На время репетиций военно-морского парада и его проведения петербуржцы лишились возможности проехать не только по мостам, но и по набережным Невы - Адмиралтейской и Английской, а также по Сенатской площади, части Невского проспекта, Дворцовому и Адмиралтейскому проездам. Чтобы направить транспортные потоки в обход центра, на время дневной разводки мостов проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра сделали бесплатным. Разработаны альтернативные маршруты в южной и восточной части города, но власти предупреждают, что "пропускная способность альтернативных магистралей и мостов намного ниже ожидаемого на них спроса, поэтому транспортные заторы на период дневных разводок неизбежны". Но в воскресенье утром серьезных пробок в центре города не было.

Традиция от Петра Великого

Заместитель главкома ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков рассказал ранее журналистам, что проведение парада в Петербурге - возвращение к традициям Петра Великого, который после первой морской победы в 1714 году принял решение о торжественном прохождении кораблей в центре Петербурга, а в 1723 году повелел традиционно проводить военно-морской парад.

Также в параде в Петербурге примут участие порядка 10 кораблей и судов от Северного флота. В их числе тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", атомный ракетный крейсер "Петр Великий", ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Также в торжествах в честь Дня ВМФ будут задействованы эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху" китайских ВМС.

В ходе проведения главного парада на прямой связи будут корабли, участвующие в парадах в Североморске, Владивостоке, Астрахани, Севастополе и Балтийске.