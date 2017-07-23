Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Активисты Военно-технического общества (ВТО) России переправились утром в воскресенье на двух БРДМ (Бронированная разведывательно-дозорная машина) через Керченский пролив, преодолев 15 километров и затратив на это почти три часа, сообщила ТАСС пресс-секретарь общества Наталья Лаврентьева.

Мероприятие было посвящено Керченско-Эльтигенской десантной операции по освобождению Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

"Такая акция была проведена впервые в Керченском проливе. На пересечение пролива, шириной в 15 километров ушло почти три часа, средняя скорость бронемашин на плаву составляла около шести километров в час", - отметила Лаврентьева.

В переправе участвовали пять человек на двух БРДМ. Участники акции готовились к мероприятию несколько месяцев, преодолевая различные водные преграды на материковой части России. Бронемашины, которые были задействованы в акции, находятся в частных коллекциях активистов ВТО.

"Погода была прекрасная, море тихое, на всем пути следования нас сопровождали стаи дельфинов. Все прошло хорошо", - отметила Лаврентьева.

Акцию специально провели летом, когда в проливе отмечается наименьшее волнение.

Дорогами мужества

Военно-патриотическая акция "Керченский десант: Дорога мужества" стартовала в субботу в станице Тамань Краснодарского края, где состоялся митинг с возложением цветов и венков к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. В Керчи участников акции встречали ветераны, руководство города и горожане.

Акция войдет в Книгу рекордов России как "преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2", сообщила Лаврентьева. "Мы все задокументировали, подтвердили снимками, видеосъемкой".

Ранее Военно-техническое общество стало инициатором первого бронепробега России и Белоруссии "Дорога мужества". В рамках этого проекта колонна из 15 единиц раритетной техники посетила девять городов и преодолела 2 395 километров по маршруту Москва - Брест - Москва. Патриотическая акция вошла в Книгу рекордов России как "Самый длительный марш-бросок, совершенный в мирное время на бронетехнике".

Керченско-Эльтигенская операция

Керченско-Эльтигенская десантная операция проводилась силами войск Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии с 31 октября по 11 декабря 1943 года.

Как рассказал ТАСС военный историк, редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык, целью операции было создание исходного плацдарма на Керченском полуострове для обеспечения условий высадки и последующего развертывания частей Красной армии по освобождению Крыма.

К 12 ноября войска Красной армии очистили от противника северо-восточный выступ Керченского полуострова и вышли к северо-восточным окраинам Керчи, где перешли к обороне, удерживая плацдарм вплоть до начала Крымской наступательной операции по освобождению полуострова в апреле 1944 года.