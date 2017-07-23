Почта России расследует факт обнаружения вскрытых посылок в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники почтовой безопасности Почты России в Ростовской области проводят расследование по факту обнаружения не доставленных посылок в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального филиала УФПС.

В субботу утром в камышах рядом с яхт-клубом "Аврал" в Ростове-на-Дону местный рыбак обнаружил свалку вскрытых посылок, отправленных Почтой России. Видеозапись с места происшествия он опубликовал на видеохостинге YouTube.

"Все обнаруженные оболочки почтовых отправлений собраны и доставлены в почтамт, по каждому проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсаций. Клиентам будет возмещен ущерб в соответствии с законом о почтовой связи", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отмечают, что сотрудники, совершившие правонарушение, будут уволены. "Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", - отметили в филиале.

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции проверяют информацию, опубликованную в соцсетях. "По факту публикации в сети интернет информации о случившемся сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются все обстоятельства", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.