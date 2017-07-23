Конюхов отправится в 2018 году с артековцами в экспедицию вокруг Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов в следующем году отправится в экспедицию на веслах на вельботах вдоль Крыма вместе с детьми, отдыхающими в Международном детском центре "Артек". О предстоящем путешествии, названном "Кругосветка по Крыму", Конюхов рассказал журналистам в воскресенье во время посещения "Артека", передает корреспондент ТАСС.

"Мы сейчас планируем с Севастопольским государственным университетом сделать плавание - крымскую "кругосветку" - вдоль Крыма от Керченского моста и на запад. Это плавание будет проходить в течение месяца на веслах на вельботах. Будут, соответственно, студенты, а с "Артека" будем брать детей, чтобы они увидели Крым. Руководство Севастопольского госуниверситета ставит целью, чтобы они приезжали, поступали и учились в Севастополе", - сказал путешественник.

"Я не могу быть в стороне, я люблю весла, океан, море. Я на лодке переплыл Атлантический и Тихий океаны, а в 15 лет - Азовское море. Мне приятно сидеть и самому на веслах, и видеть, как дети гребут", - сказал Конюхов, отметив, что хочет, чтобы дети всегда оставались романтиками.

Как пояснила проректор Севастопольского госуниверситета Ирина Авдеева, экспедиция "Кругосветка по Крыму" планируется на следующий год. По сообщению пресс-службы "Артека", в воскресенье Конюхов рассказал ребятам, отдыхающим в лагере, о своих путешествиях, а также провел мастер-класс по управлению судном.

Ранее сообщалось, что Конюхов и студенты Севастопольского госуниверситета совершили трехдневный переход на весельных ялах от Севастополя до мыса Лукулл.