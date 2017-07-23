В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет

МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Около 800 человек, по данным московской полиции, принимают участие в санкционированном столичными властями шествии "За свободный интернет" в центре города.

"На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.

Организаторы акции подавали заявку на участие в ней 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент ТАСС, около 14:00 участники акции начали движение от Страстного бульвара к улице Академика Сахарова. Они держат в руках различные флаги и плакаты против цензуры в интернете, скандируют лозунги. Были задержаны два человека с транспарантами, которые не имели отношения к заявленной цели акции.

По ходу движения участников акции сопровождают сотрудники Росгвардии, бойцы столичного ОМОНа и сотрудники полиции. Акция проходит без каких-либо происшествий.