В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет

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МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Около 800 человек, по данным московской полиции, принимают участие в санкционированном столичными властями шествии "За свободный интернет" в центре города.
"На Страстном бульваре началось согласованное властями Москвы шествие. В мероприятии принимают участие около 800 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. В ведомстве отметили, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность.
Организаторы акции подавали заявку на участие в ней 10 тысяч человек.
Как передает корреспондент ТАСС, около 14:00 участники акции начали движение от Страстного бульвара к улице Академика Сахарова. Они держат в руках различные флаги и плакаты против цензуры в интернете, скандируют лозунги. Были задержаны два человека с транспарантами, которые не имели отношения к заявленной цели акции.
По ходу движения участников акции сопровождают сотрудники Росгвардии, бойцы столичного ОМОНа и сотрудники полиции. Акция проходит без каких-либо происшествий.