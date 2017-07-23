СевГУ разработает программу морских исследований для "Артека"

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Севастопольский госунивеситет планирует проводить в Международном детском центре "Артек" профильные смены, посвященные морским исследованиям. Об этом сообщила проректор вуза Ирина Авдеева журналистам в воскресенье по время посещения "Артека".

"Мы бы хотели наши наработки объединить с "Артеком", потому что это особая образовательная среда. Дети, отдыхающие в "Артеке", получают мощный толчок для личностного развития. Наши студенты уже работают здесь вожатыми по одной из программ, а теперь мы расширим эту практику, наши ребята приедут сюда работать в рамках профильных смен, посвященных морским исследованиям", - сказала Авдеева.

По ее словам, артековцев планируется посвятить в тонкости исследований морей и океанов, в том числе подводной археологии. "Нам дают возможность поучаствовать в программе Национальной технической инициативы в строительстве лодок на солнечных батареях, мы хотели бы осуществить это в рамках профильных смен", - добавила Авдеева.

Она отметила, что вуз имеет собственную особую нишу подготовки студентов - морской вектор, то есть готовит специалистов для морской отрасли. "Это и техника, и подводные исследования, и судовождение, и судостроение, морское право, лингвистика, связанная с морской сферой, психология чрезвычайных ситуаций. Мы бы хотели работать с ребятами (артековцами - прим. ТАСС), а потом, возможно, кто- то придет к нам учиться", - пояснила Авдеева, добавив, что программа профильной смены "Морские исследования" начнет готовиться в ближайшее время.

Кроме того, Авдеева сообщила, что уже достигнута договоренность с руководством лагеря об организации специальных программ повышения квалификации для вожатых "Артека", в том числе по педагогике, безопасности, морскому делу.