Папа римский призвал к сдержанности и диалогу в Иерусалиме

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ТАСС, 23 июля. Папа римский Франциск, выступая в воскресенье перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане, указал участникам палестино-израильского противостояния на необходимость проявлять сдержанность в связи с обострением ситуации в Иерусалиме. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Я с трепетом слежу за серьезной напряженностью и насилием в течение последних дней в Иерусалиме. Я чувствую необходимость выразить сердечный призыв к сдержанности и диалогу", - сказал понтифик.
Он призвал также к молитвам в надежде на то, что все стороны выступят с предложениями о примирении.
В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен Аль-Аксы. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.