Учения МЧС по ликвидации крупномасштабного ДТП прошли в Коми

ТАСС, 23 июля. МЧС РФ провело тактико-специальные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия в Вуктыле в Коми, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В Вуктыле состоялись тактико-специальные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. По легенде, на пункт связи 24-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о ДТП на 3-м км автомобильной дороги "Вуктыл - Ухта СП-8" - легковой автомобиль столкнулся с двумя пассажирскими автобусами. В результате аварии два человека погибли, шесть пострадали, произошло возгорание", - сказал сотрудник пресс-службы.

Первыми на место условного ДТП прибыли пожарные. Вслед за ними прибыли спасатели отряда "СПАС-Коми". Пока первые тушили возгорание, вторые вытаскивали "пострадавших" из покореженных автомобилей. После этого "жертвы" аварии были переданы медикам.

"Главная цель учений - организация взаимодействия между пожарно-спасательным гарнизоном и силами РСЧС - была достигнута. Силы и средства, привлекаемые на учения, к действиям по предназначению готовы", - цитируют в пресс-службе начальника Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона Андрея Крайника.