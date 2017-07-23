Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учения МЧС по ликвидации крупномасштабного ДТП прошли в Коми

Общество
23 июля, 15:17 UTC+3 ТАСС

По словам главы Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона Андрея Крайника, главная цель учений - организация взаимодействия между пожарно-спасательным гарнизоном и силами РСЧС - была достигнута

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 июля. МЧС РФ провело тактико-специальные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия в Вуктыле в Коми, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка министерства.

"В Вуктыле состоялись тактико-специальные учения по ликвидации последствий крупного дорожно-транспортного происшествия. По легенде, на пункт связи 24-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о ДТП на 3-м км автомобильной дороги "Вуктыл - Ухта СП-8" - легковой автомобиль столкнулся с двумя пассажирскими автобусами. В результате аварии два человека погибли, шесть пострадали, произошло возгорание", - сказал сотрудник пресс-службы.

Первыми на место условного ДТП прибыли пожарные. Вслед за ними прибыли спасатели отряда "СПАС-Коми". Пока первые тушили возгорание, вторые вытаскивали "пострадавших" из покореженных автомобилей. После этого "жертвы" аварии были переданы медикам.

"Главная цель учений - организация взаимодействия между пожарно-спасательным гарнизоном и силами РСЧС - была достигнута. Силы и средства, привлекаемые на учения, к действиям по предназначению готовы", - цитируют в пресс-службе начальника Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона Андрея Крайника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет
2
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
3
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
4
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
5
Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка
6
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама