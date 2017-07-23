Почти 600 человек амнистированы в Египте по случаю Дня революции

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КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Почти 600 человек, содержавшихся в египетских тюрьмах, в воскресенье вышли на свободу по президентской амнистии, объявленной по случаю национального праздника, Дня революции 23 июля 1952 года. Об этом сообщил представитель управления по надзору за пенитенциарными учреждениями Министерства внутренних дел Египта.
По его словам, "в общей сложности по амнистии по случаю Дня революции из тюрем освобождены 596 человек". Он пояснил, что специальными комиссиями были проверены дела всех заключенных, подпадающих под действие президентского указа. Почти 500 египтян отпущены согласно пункту декрета об амнистии, связанному с незначительным периодом, оставшимся до истечения срока заключения. Еще 103 человека получили условно-досрочное освобождение и будут находиться под контролем полиции в местах постоянного проживания.
Условия амнистии не распространяются на лиц, которые отбывают тюремное заключение за тяжкие уголовные преступления или деяния, связанные с деятельностью террористических группировок.