Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 600 человек амнистированы в Египте по случаю Дня революции

Общество
23 июля, 15:24 UTC+3 КАИР КАИР 23, июля. /ТАСС

Условия амнистии не распространяются на лиц, которые отбывают тюремное заключение за тяжкие уголовные преступления или деяния, связанные с деятельностью террористических группировок

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 23 июля. /ТАСС/. Почти 600 человек, содержавшихся в египетских тюрьмах, в воскресенье вышли на свободу по президентской амнистии, объявленной по случаю национального праздника, Дня революции 23 июля 1952 года. Об этом сообщил представитель управления по надзору за пенитенциарными учреждениями Министерства внутренних дел Египта.

По его словам, "в общей сложности по амнистии по случаю Дня революции из тюрем освобождены 596 человек". Он пояснил, что специальными комиссиями были проверены дела всех заключенных, подпадающих под действие президентского указа. Почти 500 египтян отпущены согласно пункту декрета об амнистии, связанному с незначительным периодом, оставшимся до истечения срока заключения. Еще 103 человека получили условно-досрочное освобождение и будут находиться под контролем полиции в местах постоянного проживания.

Условия амнистии не распространяются на лиц, которые отбывают тюремное заключение за тяжкие уголовные преступления или деяния, связанные с деятельностью террористических группировок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы началась санкционированная акция за свободный интернет
2
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
3
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
4
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
5
Украинские силовики нанесли удары по западной части Донецка
6
Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама