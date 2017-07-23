МЧС России направит в Приморье дополнительные силы в случае необходимости

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МЧС России привело в готовность федеральную группировку сил и средств и в случае необходимости направит дополнительные силы спасателей в пострадавший от дождевого паводка Приморский край. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы привели в готовность федеральную группировку сил. Я с руководством Приморского края переговорил, и мы готовы по вашим заявкам перебросить дополнительные силы в случае такой необходимости", - сказал Пучков.

В Приморском крае в результате проливных дождей были подтоплены дома и повреждены дороги. Сейчас подтопленных населенных пунктов нет. В нескольких местах для местных жителей организованы лодочные переправы из-за поврежденных мостов и дорог. Сейчас уровень воды падает.

"Попрошу взять под жесткий контроль все подтопленные участки дорог, запретить передвижение в ночное время суток, выставить дополнительные посты ГИБДД и спасателей", - отметил глава МЧС. Он поручил доводить до водителей информацию о всех маршрутах объезда.

Пучков также обратил внимание на работу аварийно-спасательных бригад. "Оценочные группы и аварийно- восстановительные бригады должны еще раз провести мониторинг состояния линий энергетики, чтобы с семи утра в понедельник все бригады работали, занимаясь профилактикой, так как подмыто большое количество опор", - пояснил глава МЧС.

Он также поставил задачу организовать взаимодействие с китайской стороной на предмет прогноза погоды и мониторинга ситуации. "Доводите эту информацию до руководителей организаций, учреждений, глав органов местного самоуправления и до жителей Приморского края", - заключил Пучков.