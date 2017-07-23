Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий

МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Санкционированная акция в защиту свободы в интернете завершилась в Москве без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в санкционированном шествии приняли участие около 800 человек. Безопасность акции обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент ТАСС, участники шествия прошли от Страстного бульвара до улицы Академика Сахарова. В настоящее время все участники покинули проезжую часть. В ближайшее время на участке, где было перекрыто движение транспорта, оно будет восстановлено.