Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий

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МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Санкционированная акция в защиту свободы в интернете завершилась в Москве без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что в санкционированном шествии приняли участие около 800 человек. Безопасность акции обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Как передает корреспондент ТАСС, участники шествия прошли от Страстного бульвара до улицы Академика Сахарова. В настоящее время все участники покинули проезжую часть. В ближайшее время на участке, где было перекрыто движение транспорта, оно будет восстановлено.