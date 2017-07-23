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Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий

Общество
23 июля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июля /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в санкционированном шествии приняли участие около 800 человек

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля /ТАСС/. Санкционированная акция в защиту свободы в интернете завершилась в Москве без происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Нарушений общественного порядка в ходе мероприятия не допущено", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в санкционированном шествии приняли участие около 800 человек. Безопасность акции обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как передает корреспондент ТАСС, участники шествия прошли от Страстного бульвара до улицы Академика Сахарова. В настоящее время все участники покинули проезжую часть. В ближайшее время на участке, где было перекрыто движение транспорта, оно будет восстановлено.

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