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МЧС провело учения по ликвидации последствий теракта в детском санатории в Петербурге

Общество
23 июля, 16:17 UTC+3 ТАСС

В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения

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ТАСС, 23 июля. Командно-штабные учения по ликвидации последствий теракта прошли в детском санатории в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщили в воскресенье ТАСС в городском главке МЧС РФ.

"Объектом учений был выбран детский санаторий "Солнечное". По легенде, в здании лечебно-оздоровительного комплекса был обнаружен подозрительный предмет. Несмотря на то, что прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции накрыли предмет защитным средством, произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, повлекшее частичное обрушение конструкций здания и возникновение пожара", - сказал представитель министерства.

На месте был организован оперативный штаб. Персонал учреждения отработал эвакуацию детей. "Заблокированных" на одном из этажей людей вытащили спасатели. "В учениях приняли участие более ста человек и 20 единиц техники различного назначения", - отметили в пресс-службе.

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