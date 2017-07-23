Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 23 июля. / ТАСС/. Лидерами по распространению ВИЧ в РФ стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова участникам молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".
"Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург - это точки, которые сегодня на нашей карте горят", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что "у нас две эпидемии - наркомании и ВИЧ-инфекции", и они географически совпадают.
Отвечая на на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, Попова сказала что не видит для этого оснований. "Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать", - сказала она.