Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ

Общество
23 июля, 16:49 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 23, июля. / ТАСС

Анна Попова отметила, что "у нас две эпидемии - наркомании и ВИЧ-инфекции", и они географически совпадают

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 23 июля. / ТАСС/. Лидерами по распространению ВИЧ в РФ стали Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова участникам молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Смотрите также

Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблуждений

"Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург - это точки, которые сегодня на нашей карте горят", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что "у нас две эпидемии - наркомании и ВИЧ-инфекции", и они географически совпадают.

Отвечая на на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, Попова сказала что не видит для этого оснований. "Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
2
Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе "горячей войной"
3
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествий
4
Умерла ведущая программы "Доброе утро" Елена Миронова
5
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
6
Активисты ВТО переправились на двух бронемашинах через Керченский пролив
7
"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама