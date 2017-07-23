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Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов

Общество
23 июля, 16:54 UTC+3 область) 23, июля. / ТАСС

Анна Попова отметила, может быть рассмотрена инициатива о том, чтобы вместе с контрацептивами при продаже предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июля. / ТАСС/. Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с жалобой по поводу высокой стоимости презервативов.

"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы - прим. ТАСС)", - сказала она на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Попова также отметила, может быть рассмотрена инициатива о том, чтобы вместе с контрацептивами при продаже предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
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