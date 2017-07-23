Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов

Карасев рассказал, что ФИФА осталась довольна работой его бригады на молодежном ЧМ-2017Спорт 23 июля, 17:10
"Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче второго тура РФПЛСпорт 23 июля, 16:56
Шпажистки Колобова и Гудкова встретятся между собой в четвертьфинале ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 16:48
Женская спортивная ходьба на 50 км добавлена в программу ЧМ-2017Спорт 23 июля, 16:41
Футболист "Спартака" Адриано восстановится к матчу с "Краснодаром"Спорт 23 июля, 16:28
В Афганистане ликвидировали не менее 34 боевиков "Талибана"Международная панорама 23 июля, 16:28
Россиянин Фокеев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 23 июля, 16:23
Акция "За свободу интернета" в Москве завершилась без происшествийОбщество 23 июля, 16:15
Пучков потребовал взять на особый контроль ситуацию с пожарами на юге ЯкутииПроисшествия 23 июля, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июля. / ТАСС/. Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с жалобой по поводу высокой стоимости презервативов.
"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы - прим. ТАСС)", - сказала она на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ-инфекции.
Попова также отметила, может быть рассмотрена инициатива о том, чтобы вместе с контрацептивами при продаже предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.