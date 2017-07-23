Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июля. / ТАСС/. Участники молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с жалобой по поводу высокой стоимости презервативов.

"Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы - прим. ТАСС)", - сказала она на секции, посвященной проблеме распространения ВИЧ-инфекции.

Попова также отметила, может быть рассмотрена инициатива о том, чтобы вместе с контрацептивами при продаже предлагать в аптеке информационные материалы о ВИЧ-инфекции.