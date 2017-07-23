Роспотребнадзор изменит санитарные нормы для борьбы с внутрибольничной инфекцией

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 23 июля. / ТАСС/. Роспотребнадзор к осени подготовит изменения в санитарные нормы для борьбы с внутрибольничной инфекцией. Об этом заявила журналистам в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Проект движется, подготовлено достаточное количество новых нормативных документов. Сейчас мы их оформляем, очень активно подключилась медицинская общественность, эксперты и эксперты-ученые. Тема актуальная и вызывает интерес, я уверена, что к осени мы сможем сделать первые методические изменения в наших нормативно-правовых актах. По крайней мере, в качестве рекомендации", - сказала она.

Внутрибольничная инфекция, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это заболевания микробного происхождения, имеющие клинические проявления и появившиеся во время или в течение месяца после посещения медицинского учреждения. Проблема госпитальных инфекций характерна и для развитых, и для развивающихся стран. Эксперты отмечают, что в РФ ежегодно регистрируют до 30 тыс. случаев госпитальной инфекции.

"Мы не выделяем их по каким-то возбудителям. Это, как правило, не патогенная в обычных условиях флора, которая становится патогенной в условиях инфекционного стационара. Там живут микроорганизмы, которые постоянно взаимодействуют с дезинфицирующими средствами и вырабатывают устойчивость к ним", - отметила Попова.

Одна из проблем госпитальных инфекций связана с тем, что они также активно вырабатывают устойчивость к различным группам антибиотиков.

"Вместе с тем они обретают способность выживать в тех условиях, в которых, мы считаем, они выжить не должны. Плюс к тому, любое нарушение требований для такой микрофлоры - это провокация для активизации и нанесения ущерба здоровью тех, кто туда пришел за спасением. Это то, что нужно обязательно решить", - уточнила она.