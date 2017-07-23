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АСИ запустит акселерационные программы для руководителей НКО в сентябре

Общество
23 июля, 18:49 UTC+3 ТАСС

По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив, такие программы будут доступны с сентября этого года

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ТАСС, 23 июля. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в сентябре планирует запустить обучающие, акселерационные программы для руководителей некоммерческих организаций. Об этом в воскресенье сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", который проходит во Владимирской области.

"Важно развивать проекты не только с помощью грантов, так как это зачастую нестабильно. Грант дается на один год, а период развития проекта, после которого можно посчитать эффект, в среднем около трех лет. Одна из задач АСИ - помочь сформировать вашу идею (идею молодых руководителей НКО - прим. ТАСС) в безубыточный проект, который можно предложить потенциальному инвестору и привлечь для него финансирование. Для этого мы будем открывать обучающие, акселерационные программы на региональном и федеральном уровне, они помогут вам вырасти от идеи до устойчивого проекта", - цитирует Чупшеву пресс-служба форума.

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По словам гендиректора АСИ, такие программы будут доступны с сентября этого года. "У нас в стране государство занимает монополию в социальном секторе, что не совсем хорошо. Запрос на социальные услуги и количество благополучателей возрастает, поэтому во всем мире негосударственный сектор сегодня играет ключевую роль. Наша задача, чтобы оказание социальных услуг государство отдавало не своим муниципальным организациям, а активно привлекало для этого некоммерческий сектор", - отметила Чупшева.

На встрече с молодыми руководителями НКО, правозащитных и добровольческих организаций она также обозначила наиболее актуальные задачи для "третьего сектора" - недостаточно эффективное взаимодействие между государством и НКО, необходимость обеспечить ресурсную базу и организовать площадки для коммуникаций.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", "Молодые специалисты в сфере IT и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Партнерами четвертой смены форума выступают АСИ, а также институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Организатор мероприятия - Федеральное агентство по делам молодежи.

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