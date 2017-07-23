Автопробег Берлин - Москва стартовал у Бранденбургских ворот

БЕРЛИН, 23 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Автопробег Берлин - Москва, который проводится второй год подряд, стартовал в воскресенье от символа столицы ФРГ - Бранденбургских ворот. В этот раз он собрал около 340 участников самых разных возрастов.

Инициатор общественной акции - некоммерческая организация Druschba Global e.V. ("Дружба"). Техническую и организационную поддержку ей оказывает туристическая компания Paneurasia. Цель автопробега - наладить культурные и дружественные связи между Россией и Германией, способствовать укреплению взаимопонимания между народами обеих стран. "Дружба" видит свою задачу в сближении Западной и Восточной Европы. "В свете наращивания войск вдоль российских границ мир в Европе все больше оказывается под угрозой", - отмечают в организации.

Перед отъездом у Бранденбургских ворот состоялся небольшой концерт. Жители Берлина и туристы имели возможность ознакомиться с проектом, работали несколько информационных стоек, рассказывающих о пробеге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Путь длиной более 40 тыс. км

Как рассказал корреспондент ТАСС один из кураторов проекта с российской стороны Артур Евтеев, у Бранденбургских ворот в воскресенье "по сути встретились два автопробега - один из России, участники которого прибыли вчера из Санкт-Петербурга, и второй, наоборот, - из Германии". "У нас был ответный автопробег, - отметил собеседник агентства. - Его цель - показать, что россияне тоже хотят дружить и продвигать народную дипломатию". Евтеев напомнил, что в прошлом году пробег Берлин - Москва собрал около 250 участников.

"Маршруты увеличились, в 2016 году путешествовали две недели, сейчас три, - продолжал он. - Планируется, что общая протяженность пути составит более 40 тыс. км". По словам Евтеева, едут "в основном немцы, их где-то около 80%, есть граждане Австрии, Швейцарии и других стран ЕС". "Возраст участников колеблется от 5 до 80 лет", - добавил собеседник.

"В 2016 году мы уже показали, как можно содействовать развитию взаимопонимания и стремлению к дружбе и миру между народами, - отметил инициатор пробега, эксперт в сфере геополитики и политической географии Райнер Ротфусс. - Мы своими глазами увидели Россию, познакомились с ее жителями и получили от общения массу положительных эмоций".

Семь маршрутов

Всего в путь около 16:00 (17:00 мск) отправились более 100 транспортных средств - жилые фургоны, легковые автомобили, мотоциклы, а также два экскурсионных автобуса. Причем название проекта имеет скорее символический характер, поскольку участникам предлагается на самом деле 7 маршрутов, в Москву же они по сути заезжают на обратном пути. Да и автодорога - не единственный путь следования - кто желает, может отправиться в Россию на поезде и там уже присоединиться в каком-либо городе к другим участникам. Названия большинства маршрутов говорят сами за себя - "Карелия", "Золотое кольцо", "Волга", "Крым", "Кавказ", "Байкал".

По пути следования состоятся сотни мероприятий общественно-политической, культурной, экономической, спортивной и экологической направленности. Одним из самых ярких будет заплыв 1 августа в Санкт-Петербурге спортсмена-экстремала Марко Хенрикса во имя русско-немецкой дружбы. Он попробует установить мировой рекорд, проплыв 77 км по Неве от истока до устья.

Участники везут в Россию рисунки от немецких детей, один из них они хотят передать президенту РФ Владимиру Путину. Предполагается, что рисунок от ребенка из РФ будет передан канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Расходы в целом несут сами участники поездки. В то же время организаторы предоставляют определенную поддержку на маршрутах, в том числе оказывают помощь при бронировании отелей.