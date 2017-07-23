МАКС-2017 посетили более 452 тыс. человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 посетили в общей сложности более 452 тысяч человек, он прошел без серьезных происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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"В период с 18 по 23 июля международный салон МАКС-2017 посетило более 452 тысяч человек", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе подмосковной полиции отметили, что выставку только в воскресенье, в последний день работы авиасалона, посетило более 122 тысяч человек. Самым массовым днем стала суббота, когда на авиашоу приехало более 180 тысяч посетителей. Для охраны общественного порядка и безопасности было задействовано свыше 2,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.

"Охрана общественного порядка на авиашоу была обеспечена в полном объеме, серьезных правонарушений не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.