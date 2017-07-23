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На конференции в Париже призвали США не снижать финансирование борьбы со СПИД

Общество
23 июля, 23:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, июля. /ТАСС

США ранее осуществили инвестиции в программы борьбы против СПИДа, равные двум третьим от их мирового объема, однако в 2017 году Дональд Трамп заявил о намерении значительно сократить эти средства

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ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Девятая Международная научная конференция по борьбе против СПИДА начала в воскресенье вечером свою работу во французской столице с призыва к президенту США Дональду Трампу не снижать финансирования, направляемого на борьбу против этой болезни. Об этом сообщило агентство AFP.

США ранее осуществили инвестиции в программы борьбы против СПИДа, равные двум третьим от их мирового объема. Так, в прошлом году ими было затрачено на эти цели $4,9 млрд (€4,2 млрд), однако в этом Трамп заявил о своем намерении значительно сократить эти средства, как и в целом бюджет страны на медицинские цели.

"США осуществляли основной объем финансирования в этой сфере и нам необходимо, чтобы они не прекращали действий на таком уровне", - заявила в воскресенье профессор из ЮАР Линда-Гейл Беккер, президент Международного сообщества по борьбе со СПИДом (AIDS Society - IAS). Конференцию в Париже проводит возглавляемая ею организация совместно с Французским агентством исследования СПИДа и вирусных гепатитов (Agence nationale de recherche sur le sida et les hpatites virales, ANRS).

Парижская декларация

Накануне открытия организаторами конференции был распространен текст предлагаемой к принятию Парижской декларации, в которой выражается озабоченность тем, что ряд стран сокращает ассигнования на научные исследования и борьбу против СПИДа. "Победы над вирусом ВИЧ или снижение его распространения в мировых масштабах невозможно будет добиться без научных исследований, которые напрямую зависят от стабильного финансирования. Не следует забывать, что эпидемия ВИЧ отнюдь не заканчивается", - говорится в тексте.

"Речь идет не просто об опасности замедления темпов борьбы против СПИД - подобные снижения бюджетного финансирования рискуют привести к подлинному регрессу в ситуации, достигнутой нами за годы противодействия этому заболеванию. Не получив помощи, будут гибнуть люди", - заявила на открытии парижской конференции профессор Линда- Гейл Беккер. Сама же организация в своих ранее опубликованных документах особо отмечает, что "все заинтересованные стороны государственного и частного сектора, а также гражданского общества просто обязаны своими совместными усилиями остановить и повернуть вспять эпидемию СПИДа".

Конференции IAS проводятся ежегодно. В этом году в центе ее внимания - политические и социальные аспекты, связанные с противодействием СПИДу, обсуждение проблем проведения широкомасштабного сбора финансовых средств. Также будет проведен анализ методов борьбы против этого тяжелого заболевания, обсуждение новейших медицинских достижений в этой области.

В форуме участвуют более 6 тыс. экспертов со всего мира. Среди них - пять представителей России. Это Сергей Головин из Международной коалиции по готовности к лечению (Санкт-Петербург), Елена Матюгина из Института молекулярной биологии им В. А. Энгельгардта РАН (Москва), Олег Огарков из Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск). Также из РФ в Париж прибыли доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов из Первого Санкт- Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова и профессор Ольга Тарасова из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича РАН.

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