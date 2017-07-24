На форуме в Краснодаре единороссы с участием Медведева обсудят развитие городской среды

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Развитие общественных пространств будет одной из ключевых тем форума партии "Единая Россия" "Городская среда", который пройдет в понедельник в Краснодаре. В мероприятии примет участие председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"24 июля председатель правительства РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании форума "Городская среда" партии "Единая Россия". Участники форума обсудят вопросы благоустройства городской среды, общественных пространств городов страны", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Наш форум посвящен тому, как идет ход реализации партийных проектов благоустройства городской среды. Сейчас, когда уже сформирован перечень дворовых территорий, скверов и парков, которые будут благоустроены в этом году, крайне важно понять, какие нюансы необходимо предусмотреть, чтобы работы были выполнены вовремя", - рассказал ТАСС секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов.

"Для нас крайне важно получить обратную связь от регионов, поскольку проекты реализуются первый год и важно понимать, что можно улучшить в дальнейшем, как учесть региональную специфику. Проекты благоустройства - важная часть предвыборной программы партии, они отвечают на запрос людей видеть комфортными свои дворы, скверы, парки, где они гуляют с семьей", - добавил он.

Площадки форума

Как сообщили в "Единой России", работа форума будет организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое пройдет во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция, куда войдут предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

По данным партийной пресс-службы, на площадке "Комфортный двор" будут обсуждаться "современные подходы вовлечения жителей в благоустройство двора, лучшие практики по благоустройству, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения". Модерировать площадку будут координатор партпроекта "Единой России" "Управдом", зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев и координатор партпроекта "Городская среда", депутат Госдумы Александр Васильев.

Вторая площадка - "Городские общественные пространства" - будет посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства. "Участники обсудят пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное наполнение рекреационных зон с возможностью оказания сервисных услуг, а также борьбу с "визуальным мусором" в муниципальных образованиях", - уточнили в партии, добавив, что руководить дискуссией на этой площадке будет первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

В свою очередь на площадке "Благоустройство малых городов" рассмотрят "специфику малых городов при реализации проектов развития городской среды, в первую очередь в части функционального наполнения общественных пространств, а также возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства мест массового отдыха (парков, скверов) в малых городах". Ее модераторами выступят координатор партпроекта "Парки малых городов", замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов и зампредседателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.

Что касается четвертой площадки "Городская среда: стандарты и индекс качества", то ее участники обсудят формирование стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки партпроекта "Городская среда", создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования. Вести дискуссию на ней будут замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов, отметили в партии.

Участники форума

Как ожидается, в форуме примут участие эксперты, координаторы федеральных партпроектов "Единой России", направленных на благоустройство городской среды, депутаты Госдумы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций административных центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро, АИЖК и КБ "Стрелка".

Городские проекты

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тысяч человек.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.