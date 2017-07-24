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Число случаев клещевого энцефалита в РФ превысило 800

Общество
24 июля, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 800 случаев клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) зафиксировано в России по состоянию на 21 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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С 16 марта 2017 года в ведомстве ведется еженедельный мониторинг распространения клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся через укусы клещей. Специалисты ведомства осуществляют наблюдение за заболеваниями, которые передаются через укусы клещей (кроме энцефалита это иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека). По состоянию на 14 июля в РФ было зарегистрировано 692 случая.

"В Российской Федерации зарегистрировано 812 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2298 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает средних значений за аналогичный пятилетний период", - сообщили в ведомстве.

В ряде регионов количество пострадавших от укусов клещей снизилось по сравнению с аналогичным периодом.

"Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях. В Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в 1,7 раза, Вологодской области - в 1,4 раза", - уточнили в ведомстве.

На 21 июля акарицидные обработки проведены на 224 тысячах га, план обработок выполнен на 163%. Учреждения здравоохранения Роспотребнадзора, их филиалы и пункты приема клещей проводят работу по исследованию клещей на энцефалит и вирус клещевого боррелиоза. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора.

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