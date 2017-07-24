МВД внесло под контроль 13 новых психоактивных веществ и растение "мимоза хостилис"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Еще более десятка психотропных веществ внесены в список, подлежащий контролю на территории России. Постановление правительства РФ, которое совершенствует контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вступает в силу 25 июля. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, в связи с этим ведомство внесло под контроль 13 новых психотропных веществ и одно наркосодержащее растение.
"Указанным постановлением правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в РФ, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин", - сказала она.
По ее словам, за счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за распространением растения "мимоза хостилис", высушенные части которой используются в качестве наркотика, в интернете появился спрос на ее семена.
"При этом российские граждане ошибочно называют "мимозой" различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющими ничего общего с запрещенным растением. Следует отметить, что в ходе проводимого оперативного мониторинга появляющихся на российском наркорынке новых психоактивных веществ с начала года ГУНК МВД России выявлено два соединения: U-47700 и фуранилфентанил. Указанные вещества рассматривались на предмет включения в реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ", - пояснила Волк.