Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Песков не исключил возможности приезда Путина на ВФМС-2017 в Сочи

Общество
24 июля, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Руководитель дирекции по подготовке Всемирного фестиваля молодежи и студентов Ксения Разуваева отметила, что список спикеров фестиваля пока находится на стадии подготовки и согласования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает вероятность участия Владимира Путина во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи. Об этом в понедельник пишет газета "Известия".

"С большой долей уверенности можно предположить, что да", - сказал он, отвечая на вопрос издания о возможности приезда Путина на ВФМС.

Руководитель дирекции по подготовке ВФМС Ксения Разуваева рассказала газете, что список спикеров фестиваля пока находится на стадии подготовки и согласования, поэтому визиты высокопоставленных лиц в программе пока не определены.

Пресс-секретарь ВФМС-2017 Антон Пашков отметил, что организаторы мероприятия точной информацией о возможном посещении фестиваля главой государства не располагают, но надеются на его визит.

"Безусловно, мы понимаем загруженность графика президента. Однако если он найдет возможность посетить фестиваль, то мы будем очень рады этому. Фигура президента России вызывает неподдельный интерес не только у молодых россиян, но и у молодежи всего мира", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: Юнкер призвал рассмотреть ответные меры Брюсселя на антироссийские санкции США
2
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
3
Белый дом: Трамп поддерживает законопроект о новых санкциях в отношении РФ
4
Молодежь пожаловалась главе Роспотребнадзора на высокую стоимость презервативов
5
Трамп считает, что Москва и демократы смеются над тем, как проходит расследование по РФ
6
Британские исследователи обнаружили у берегов Исландии судно с 4 т золота нацистов
7
Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама