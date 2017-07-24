"Известия": Песков не исключил возможности приезда Путина на ВФМС-2017 в Сочи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает вероятность участия Владимира Путина во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи. Об этом в понедельник пишет газета "Известия".

"С большой долей уверенности можно предположить, что да", - сказал он, отвечая на вопрос издания о возможности приезда Путина на ВФМС.

Руководитель дирекции по подготовке ВФМС Ксения Разуваева рассказала газете, что список спикеров фестиваля пока находится на стадии подготовки и согласования, поэтому визиты высокопоставленных лиц в программе пока не определены.

Пресс-секретарь ВФМС-2017 Антон Пашков отметил, что организаторы мероприятия точной информацией о возможном посещении фестиваля главой государства не располагают, но надеются на его визит.

"Безусловно, мы понимаем загруженность графика президента. Однако если он найдет возможность посетить фестиваль, то мы будем очень рады этому. Фигура президента России вызывает неподдельный интерес не только у молодых россиян, но и у молодежи всего мира", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.