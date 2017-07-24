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За 10 лет количество убийств в Подмосковье сократилось более чем в три раза

Общество
24 июля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Однако криминогенная обстановка в регионе остается сложной, отметил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи добились снижения количества убийств в Подмосковье более чем в три раза за последние 10 лет, однако криминогенная обстановка в регионе остается сложной. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области Андрей Марков.

Интервью

Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Андрей Марков

Андрей Марков: подмосковные следователи возместили более половины ущерба от преступлений

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По его словам, Подмосковье - один из самых сложных регионов в России. Это обусловлено высокой плотностью населения, большим потоком миграции, а также тем, что регион граничит с семью областями и столицей. В последние годы Московская область была одним из лидеров по стране по числу совершенных убийств.

"Однако на протяжении последних 10 лет сохраняется тенденция к снижению преступности в Подмосковье. За это время количество совершаемых убийств сократилось более чем в три раза", - сказал Марков, отметив, что общая криминогенная ситуация в регионе остается сложной.

По его данным, "в прошлом году в Московской области раскрыто и расследовано более 3 тысяч преступлений, направлено в суд около 2,5 тыс. уголовных дел, из них 424 уголовных дела об убийствах, а 285 - о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть". "С начала 2017 года зарегистрировано около 200 убийств", - добавил он.

Марков пояснил, что львиная доля совершаемых в Подмосковье убийств - это бытовые убийства на почве ревности, неприязни или ссоры во время распития алкоголя. На втором месте стоят убийства из корыстных побуждений. Четверть всех убийств, по словам представителя ГСУ, совершается мигрантами.

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