В Минздраве опровергли информацию о дефиците главврачей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Дефицита управленческих кадров в здравоохранении не наблюдается, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников в ходе обсуждении законопроекта, ограничивающего возраст руководителей медучреждений.

Законопроект, ограничивающий возраст глав медучреждений 65 годами, с возможностью продления еще на пять лет, был ранее принят депутатами Госдумы в третьем чтении.

"В управленческом звене недостатки кадров нет", - сказал он.

При этом Костенников отметил, что есть недостаток кадров в поликлиниках и амбулаториях при переизбытке в стационарном звене.

По его словам, на учреждения науки данный законопроект не распространяется. "Здесь есть всегда возможность в профессии остаться, если ты востребованный специалист", - добавил замминистра.