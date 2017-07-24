Минздрав: единая информационная система в телемедицине потребует около 750 млн руб. в год

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поддержание и развитие единой информационной системы в телемедицине с 2018 года потребует около 750 млн рублей из средств федерального бюджета ежегодно, сообщил в понедельник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.

Закон о телемедицине был принят в Госдумой в третьем чтении. Документ обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан".

"На 2018 год те средства, которые заложены… 740 млн рублей. Мы предполагаем, что такого рода сумма нужна будет в федеральном бюджете ежегодно для поддержания и развития этой системы", - сказал он.

В субъектах РФ ситуация с информатизацией и опытом использования телемедицинских технологий выглядит по-разному. "Поэтому сказать, сколько конкретно потребуется каждому субъекту, пока сложно", - добавил замминистра.

По словам директора департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елены Бойко, в среднем до 300 млн потребуется каждому региону. "От 100 млн до 300 млн потребуется каждому субъекту на сопровождение и поддержание новых информационных систем", - сказала она.

Минздрав РФ, согласно закону, также сможет устанавливать единые требования для региональных информационных систем, предусматривает возможность проведения дистанционных консилиумов и консультаций. "Важной нормой закона является то, что диагноз может установить врач только на очном приеме", - напомнил Костенников.

Телемедицина - это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.