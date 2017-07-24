Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минстрой запускает для сити-менеджеров программу по обучению в сфере благоустройства

Общество
24 июля, 10:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июля. /ТАСС

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нередко под благоустройством понимаются "по старинке лавочки, цветочки, фонарики, тогда как люди ждут совершенно не этого сегодня"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Минстрой совместно с Высшей школой экономики запускает программу обучения в сфере благоустройства для сити-менеджеров. Об этом заявил в понедельник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень журналистам перед началом форума "Единой России" "Городская среда", который проходит в Краснодаре.

"Мы сегодня запускаем вместе с Высшей школой экономики программу по дополнительному обучению сити-менеджеров в городах и районах для того, чтобы было четкое понимание, куда мы двигаемся (в сфере благоустройства городской среды - прим. ТАСС)", - сказал Мень.

По его словам, нередко в муниципалитетах и городах под благоустройством понимаются "по старинке лавочки, цветочки, фонарики, тогда как люди уже ждут совершенно не этого сегодня".

Городские проекты

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тыс. человек.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
18
Во Владивостоке открылся филиал военно-патриотического парка "Патриот"
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
3
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
4
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг
5
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
6
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
7
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама