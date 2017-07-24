Минстрой запускает для сити-менеджеров программу по обучению в сфере благоустройства

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Минстрой совместно с Высшей школой экономики запускает программу обучения в сфере благоустройства для сити-менеджеров. Об этом заявил в понедельник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень журналистам перед началом форума "Единой России" "Городская среда", который проходит в Краснодаре.

"Мы сегодня запускаем вместе с Высшей школой экономики программу по дополнительному обучению сити-менеджеров в городах и районах для того, чтобы было четкое понимание, куда мы двигаемся (в сфере благоустройства городской среды - прим. ТАСС)", - сказал Мень.

По его словам, нередко в муниципалитетах и городах под благоустройством понимаются "по старинке лавочки, цветочки, фонарики, тогда как люди уже ждут совершенно не этого сегодня".

Городские проекты

В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тыс. человек.

Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.