Минстрой запускает для сити-менеджеров программу по обучению в сфере благоустройства

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КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Минстрой совместно с Высшей школой экономики запускает программу обучения в сфере благоустройства для сити-менеджеров. Об этом заявил в понедельник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень журналистам перед началом форума "Единой России" "Городская среда", который проходит в Краснодаре.
"Мы сегодня запускаем вместе с Высшей школой экономики программу по дополнительному обучению сити-менеджеров в городах и районах для того, чтобы было четкое понимание, куда мы двигаемся (в сфере благоустройства городской среды - прим. ТАСС)", - сказал Мень.
По его словам, нередко в муниципалитетах и городах под благоустройством понимаются "по старинке лавочки, цветочки, фонарики, тогда как люди уже ждут совершенно не этого сегодня".
В общей сложности "Единая Россия" реализует 26 партийных проектов, в том числе "Парки малых городов" и "Городская среда". Оба проекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. Партпроект "Парки малых городов", координатором которого является депутат Госдумы Владимир Панов, занимается реализацией задач по благоустройству городских парков, вовлечению местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тыс. человек.
Деятельность партпроекта "Городская среда", координатором которого стал депутат Госдумы Александр Васильев, направлена на решение вопросов благоустройства дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.