Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные

ТАСС, 24 июля. Российские регионы с 1 июля переходят на электронные больничные. Как пояснили инициаторы законопроекта, это позволит более четко контролировать расход бюджетных средств. Однако, по словам представителей отрасли, переход не пройдет быстро: регионам нужно найти деньги на электронные подписи врачей и подключить все медучреждения к интернету.

Удалось ли учреждениям здравоохранения и фондам социального страхования безболезненно с 1 июля перейти в цифровую реальность, выяснили корреспонденты ТАСС.

Что такое электронный больничный

Законодательно старт внедрению электронного больничного листа в регионах был дан еще 1 мая 2017 года. Но фактически правительство дало регионам еще три месяца, чтобы система здравоохранения, Фонд социального страхования (ФСС) и работодатели смогли подготовиться к работе без бумаг. При этом в Фонде социального страхования пояснили, что готовы к новым условиям работы должны быть и медицинские учреждения, и региональные минздравы, а самое главное - работодатели, которым необходимо войти в единую информационную систему отчетности вместе с Фондом соцстраха.

"Сейчас перед нами стоит задача полностью перейти на электронный документооборот в системе здравоохранения и Фонда социального страхования. Это более 40 млн листов нетрудоспособности, которые ежегодно печатаются на бланках строгой отчетности, при этом 1 млн 600 больничных из них, заполненных вручную, ежегодно оказываются испорченными из-за ошибок или человеческого фактора", - пояснила необходимость отказа от бумажных больничных ВРИО начальника Управления организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая.

Фактически электронный больничный лист - это файл, который могут увидеть в информационной базе и медицинское учреждение, и Фонд социального страхования, и работодатель больного. Сейчас и бумажный вариант больничного, и электронная версия имеют равную юридическую силу.

Бумажный больничный - атавизм

Для того, чтобы вся страна полностью перешла на электронную систему учета нетрудоспособности работников, необходимо выполнить несколько условий: медучреждения должны быть оснащены единой информационной системой и внедрить электронные медицинские карты, фонды соцстрахования должны обеспечить доступ к информационной базе работодателей, чтобы они могли так же участвовать в начислении заработной платы и учету пропусков своих работников.

Пока по данным управления организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ о готовности полного перехода на электронные больничные заявили лишь 5,8% медицинских учреждений страны. "Готовность участвовать в выдаче электронных больничных с 1 июля 2017 года изъявили порядка 700 медицинских организаций из почти 12 тысяч, которым мы раздаем бланки. Естественно, они исходят из того, готова ли их информационная система, есть ли у них квалифицированные электронные подписи, необходимость которых предусмотрена законом", - сообщила Татьяна Лотоцкая.

Согласно планам правительства РФ, перевод карт пациентов в электронный формат должен завершиться в России к 2018 году, и потом страна сможет полностью перейти и к электронным больничным, пояснил председатель фонда соцстраха РФ Андрей Кигим.

"Сейчас Минздрав РФ принимает закон о единой информационной системе здравоохранения, будет работать федеральный закон о телемедицине, к 2018 году Минздрав начнет работать вместе с Минсвязью над исполнением указа Президента РФ "О порядке подключения лечебных учреждений к интернету", - пояснил Кигим журналистам.

Переход на электронные версии больничных решит сразу две проблемы для участников системы - сократится число поддельных документов, увеличится скорость документооборота в этой сфере.

"Для врачей и медорганизаций это реальное сокращение трудозатрат, потому что бумажный больничный приходится заполнять несколько раз. Рутинные операции становятся проще и нет необходимости в бланках. Но, тем не менее, пациент сам выбирает какой больничный лист ему нужен - бумажный или электронный. Но мы хотим, чтобы все понимали, что больничный на бумаге - это атавизм, который отомрет", - считает руководитель Санкт-Петербургского медицинского информационно-аналитического центра Геннадий Орлов.

Регионы включаются в процесс

Пилотный проект с электронными больничными обкатывался с 2012 года в тех регионах, где успешно была внедрена система электронных карт пациентов, а учреждения здравоохранения имели наибольший процент автоматизированных рабочих мест врачей. В пилотный проект попали Астрахань, Белгород, Москва, Новосибирск, Омск и другие города.

В регионах, где больничные листы в электронном виде начали выписывать раньше, чем по всей стране, система работает без сбоев, а преимущества электронного документооборота в медицине оценили даже работодатели.

"С 2012 года во всех учреждения здравоохранения Омской области внедрена региональная медицинская информационная система (далее - РМИС), она позволяет вести выписку больничных листов и хранить медкарты в электронном виде, - рассказал ТАСС директор "Медицинского информационно-аналитического центра" Дмитрий Щеглаков. - На сегодняшний день через РМИС уже выписано более 600 тыс. электронных больничных листов, оформлено более 580 тыс. электронных карт и 5 млн медицинских документов".

По его словам, Фонд социального страхования (ФСС) разработал автоматизированное место врача, которое позволяет отправлять больничные листы, подписанные электронной подписью врача, на осуществление прямых выплат пациентам. Программный продукт предоставляется абсолютно бесплатно всем, включая частные клиники. Работодатели получают доступ к электронным базам больничных через "Личный кабинет работодателя" Фонда социального страхования.

В Татарстане уверены, что плюсов от внедрения новой системы больше, чем минусов. "Это минимизирует риски поддельных листов для работодателя. А самому пациенту ведь все равно, в каком виде это будет осуществляться", - сказала ТАСС заместитель генерального директора по клинико-экспертной работе Государственного автономного учреждения здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр" (ГАУЗ МКДЦ) Татарстана Инесса Хуснутдинова.

Активно включаться в процесс начали и другие регионы РФ, так, в Тамбовской области уже сделали первый шаг для перехода к электронным больничным: здесь завершается перевод пациентов на электронные медицинские карты. "На сегодняшний день с электронной медицинской картой работают все врачи области. Электронная медицинская карта заведена на 90% жителей области, это 945 180 человек. Сейчас 80% врачей региона имеют электронные подписи и умеют работать в единой информационной системе Фонда социального страхования, согласно дорожной карте этот этап полностью должен быть завершен до конца 2018 года, но сделаем это раньше", - уточнил ТАСС губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Найти деньги на электронную подпись

Однако на пути внедрения новой технологии есть и преграды. Например, сейчас далеко не у всех медиков есть электронная подпись. Получение квалифицированной электронной подписи для врачей является необходимым условием для того, чтобы иметь право работать в информационной системе "АРМ ЛПУ" (специальное программное обеспечение ФСС, позволяющее выписывать больничные в электронном виде).

Сейчас региональные власти сами решают вопрос, как обеспечить врачей электронной подписью и ускорить доступ к информационной системе выписки электронных больничных. Например, в Татарстане расходы на оформление цифровых подписей взял на себя Фонд социального страхования республики, при этом ее получат только ответственные за выписку больничных листов работники медучреждений. Электронные подписи в Омской области врачам всех госучреждений выдает Государственный удостоверяющий центр региона на безвозмездной основе. По состоянию на 1 июля ими обеспечены более 60% врачей, а к концу года электронную подпись должны получить уже все врачи Омской области.

Не всем регионам удалось решить данный вопрос самостоятельно. По словам представителей региональных министерств здравоохранения, стоимость оформления такой цифровой "персональной печати" колеблется от 1,5 до 5,5 тысячи рублей, срок действия ее ограничен, поэтому в регионах стали заниматься оформлением квалифицированных подписей только после 1 июля 2017 года, дабы продлить срок действия этих персональных виз врача и рационально распределить средства.

"В среднем первично нужно заплатить 3-3,5 тыс. рублей за одну подпись и еще примерно 1,5 тыс. руб. необходимо тратить ежегодно для перевыпуска каждого сертификата. Сейчас эти расходы ложатся на медицинские организации. А федеральный закон никак не определяет ответственный орган и порядок выделения денежных средств", - сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Астраханской области.

В целом такая картина во многих регионах, где система электронных больничных начала работать только в первых числах июля. В Самарской области корреспонденту ТАСС подтвердили, что система выдачи электронных больничных протестирована и готова к использованию, но, чтобы она заработала в регионе в полном объеме и повсеместно, необходимо внесение изменений в законодательство на федеральном уровне.

"Технически система в регионе готова, но, чтобы она полностью заработала, необходимо, чтобы электронные подписи были у всех врачей, выписывающих больничные, а подписи эти имеются далеко не у всех", - отметил представитель пресс-службы правительства Самарской области.

Не заработает без интернета

Если в одних регионах сейчас ищут средства на получение электронных квалифицированных подписей для врачей, в других решают, как провести интернет в районные поликлиники и больницы.

В отдаленных районах страны в фельдшерско-акушерских пунктах в селах только появилась телефонная связь, компьютеров у сельских врачей нет, поэтому в таких местах будут работать "в режиме переходного периода".

"Насколько быстро страна перейдет на электронные больничные, зависит не от нас и не от врачей, как ни странно, а от информатизации системы здравоохранения и развития сети интернет в регионах", - считает заместитель управляющего Пензенского ФСС Наталья Полякова.

Как сообщалось, новым законом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, который будет подписан квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности или родам застрахованное лицо, согласно законодательству, предъявляет листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.