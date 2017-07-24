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Более половины пациентов московских поликлиник оформили электронные медкарты

Общество
24 июля, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Ежедневно столичные врачи создают около 6 тыс. электронных карт

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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электронные медицинские карты получили более 5 млн жителей Москвы, это более 50% от общего числа зарегистрированных в столице пациентов. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Продолжается внедрение электронных медицинских карт в поликлиниках. На сегодняшний день они есть более чем у пяти миллионов горожан. Это 54% пациентов, зарегистрированных в Москве. Каждый день врачи столичных поликлиник создают в электронном виде в среднем 6,2 тыc. медицинских карт", - говорится в сообщении.

Электронную карту создает врач, когда пациент приходит к нему на прием, рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы. В нее попадает информация о заболеваниях пациента, визитах к врачу, назначенных лекарственных препаратах, больничных листах. Электронная медицинская карта доступна всем врачам, работающим в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Даже если пациент перейдет лечиться в другую городскую поликлинику, врачи этого учреждения тоже будут иметь доступ к его электронной карте, уточняется на портале. Помимо врачей в поликлиниках, доступ к карте имеют сотрудники скорой и неотложной помощи.

"Цель внедрения электронной карты - открытие врачам полной и достоверной клинической картины здоровья пациента независимо от местонахождения пациента. Это поможет им принимать обоснованные решения для его лечения", - приводит портал слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Погонина.

В Москве с 2011 года действует ЕМИАС. С 2015 года ведется создание электронных медкарт. Сейчас в ЕМИАС уже зарегистрированы более 9 млн пациентов и более 23 тыс. врачей.

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