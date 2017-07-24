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В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города

Общество
24 июля, 11:55 UTC+3 ТАСС

Как отмечает агентство Associated Press, теперь это почетное звание перейдет "по наследству" к другому котенку, который живет в той же семье, что и Стаббс

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Кот Стаббс

Кот Стаббс

© AP Photo/Mark Thiessen

ТАСС, 24 июля. Двадцатилетний кот Стаббс, который всю свою жизнь являлся неофициальным мэром города Талкитна в штате Аляска, в понедельник умер. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В городе с 900 жителями отсутствует должность градоначальника, чьи функции исполняет городской совет. В 1997 году менеджер одного из магазинов Лори Стек ради шутки предложила на пост мэра "кандидатуру" котенка, которого она ранее подобрала на улице. Жители Талкитны эту идею поддержали.

Как отмечает агентство, теперь это почетное звание перейдет "по наследству" к другому котенку, который живет в той же семье, что и Стаббс.

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