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"Победа" будет внепланово сажать самолет при обнаружении курильщиков на борту

Общество
24 июля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Нарушителей обяжут выплачивать денежную компенсацию за вынужденную посадку

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© Алексей Копаев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") ужесточит меры по борьбе с курильщиками на борту. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Ранее компания при обнаружении факта курения на борту после выполнения рейса сдавала курильщика представителям правоохранительных органов. Как следует из сообщения, теперь самолет компании будет при каждом таком случае выполнять вынужденную посадку и позже требовать от нарушителя компенсации.

"Теперь в случае обнаружения курильщика самолет авиакомпании будет выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушитель будет сниматься с борта сотрудниками полиции. Расходы за вынужденную посадку будут взыскиваться с нарушителей" - отмечается в сообщении.

В том числе будут взыскиваться расходы за топливо, обслуживание рейса, рабочее время экипажа, лизинг. Также предусмотрена компенсация другим пассажирам рейса.

Как уточняется в сообщении, такое решение было принято в связи с ухудшившейся статистикой нарушений. С начала года зафиксировано около 30 случаев обнаружения курящих на борту пассажиров, говорится в сообщении.

На прошлой неделе самолет, выполняющий рейс DP505 по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полета пассажира, закурившего на борту "Победы".

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